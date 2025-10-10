이재용 삼성전자 회장 주식 재산 20조원 넘었다

삼성전자 급등 영향…선대회장 기록 넘을지 관심

이미지 확대 지난 4월 9일 일본 출장을 마친 이재용 삼성전자 회장이 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SGBAC)로 귀국하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 지난 4월 9일 일본 출장을 마친 이재용 삼성전자 회장이 서울 강서구 김포비즈니스항공센터(SGBAC)로 귀국하고 있다. 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재용 삼성전자 회장의 주식 재산이 처음으로 20조원을 넘어섰다.10일 기업분석업체 한국CXO연구소에 따르면 이 회장의 주식재산 가치는 이날 기준 20조 7178억원으로 평가됐다. 이 회장은 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등 7개의 주식 종목을 갖고 있다.올해 초 기준 이들 7개 종목에 대한 주식재산 가치는 11조 9099억원이었는데 1년도 채 되지 않아 20조원 이상으로 늘었다. 특히 이 회장의 주식 평가액은 이재명 정부가 들어선 지난 6월 4일 14조 2852억원을 기록한 후 취임 100일째인 지난달 11일에는 18조 1086억원에 달하는 등 급격히 불어났다.이 회장의 주식재산이 20조원을 넘어선 것은 2021년 아버지인 고(故) 이건희 선대 회장의 주식을 물려받은 이후 처음이다. 이 회장의 주식 재산이 이 선대 회장의 역대 최고 기록을 넘어설지도 관심이다. 선대 회장의 개인 최고 주식 평가액은 지난 2020년 12월 9일 기록한 22조 1542억원으로, 우리나라 역대 개인 최고 주식 평가액이기도 하다.이 회장의 재산 증가는 코스피 대장주로 꼽히는 삼성전자의 주가가 인공지능(AI) 반도체 호황을 타고 급등한 영향이다. 이 회장이 보유한 주식 종목 중에서 평가액이 가장 높은 삼성전자의 주식 가치는 지난 6월 5조 6305억원이었는데, 현재 9조 1959억원으로 높아졌다.오일선 한국CXO연구소장은 “이재명 대통령이 취임한 이후 달라진 국내 주가 상승 분위기와 함께 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO) 방문, 젠슨 황 엔비디아 CEO의 AI 낙관론 발언 등이 주식 가치 상승에 복합적 요인으로 작용했다”고 분석했다.