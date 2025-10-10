부모들이 선택한 젖병세척기 1위, 베이비 브레짜 ‘2025 선호도조사’ 3관왕

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 육아가전 브랜드 베이비 브레짜가 육아 전문 매체 베이비뉴스가 주관한 ‘2025 브랜드 선호도조사’에서 젖병세척기, 이유식 마스터기, 분유제조기 3개 부문 1위를 차지하며 3관왕을 달성했다. 부모들이 직접 투표해 선정한 결과라는 점에서 더욱 의미가 크다.최근 통계청 발표에 따르면 올해 7월 출생아 수가 전년 동월 대비 6% 가까이 늘어나며, 13개월 연속 증가세를 이어갔다. 혼인 건수 역시 9년 만에 최고치를 기록하며 저출생 반등 흐름이 이어지고 있다. 결혼과 출산을 긍정적으로 생각하는 미혼 남녀도 늘어나면서, 육아 환경 전반에 변화의 기류가 감지되고 있다.이 같은 사회적 흐름은 육아 소비에서도 반영되고 있다. 부모들은 ‘덜 낳지만 더 잘 키운다’는 인식 속에서 육아 지출을 확대하고 있으며, 특히 육아의 번거로움을 덜어주는 스마트 육아가전이 필수품으로 자리 잡고 있다.다만 최근 일부 브랜드 제품에서 발생한 플라스틱 파손 이슈로 젖병세척기 논란이 확산되며 부모들의 불안이 커졌다. 그럼에도 불구하고 이번 조사에서 베이비 브레짜가 젖병세척기 부문 1위를 차지한 것은, 부모들이 안전성과 신뢰성을 검증할 수 있는 브랜드를 선택했음을 보여준다.베이비 브레짜는 미국 본사 R&D센터에서 기획·설계·소재 검증을 직접 관리하고, 전 세계 유통 제품을 단독 생산 셀에서 동일 기준으로 제조한다. 국제적 안전 기준을 충족하는 관리 체계를 기반으로, 반복 사용과 고온 환경에서도 변형 없는 안정성을 보장한다.베이비 브레짜 코리아 관계자는 “이번 수상은 부모들이 직접 선택해 주신 결과라 더욱 뜻깊다”며, “앞으로도 ‘믿을 수 있는 혁신적 육아가전’이라는 철학 아래 부모와 아이 모두가 안심할 수 있는 제품을 제공하겠다”고 말했다.