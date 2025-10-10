정부 “중국 희토류 수출 통제, 한국엔 아직 피해 없다”

中, 희토류 수출 통제 강화 발표

韓, 中과 공급망 대화체로 소통

“국내 피해 점검하고 中과 협의”

이미지 확대 세계 희토류 생산 점유율 닫기 이미지 확대 보기 세계 희토류 생산 점유율

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국이 전략 광물인 희토류 수출 통제를 강화한 것과 관련해 정부도 대응에 나섰다. 중국은 세계 희토류 시장의 70%를 점유하고 있는 만큼, 이번 조치로 전 세계 희토류 공급망에 차질이 빚어질 수 있다.산업통상부는 10일 “중국의 희토류 수출 통제에 대한 구체적인 내용을 분석하며 대응하고 있다”고 밝혔다. 산업부 관계자는 “중국이 발표한 내용이 많아 이를 하나하나 분석하고 있다”면서 “구체적인 분석이 끝나면 국내 기업에 애로가 있는지 점검하고 피해를 최소화하기 위해 중국 측과 협의할 예정”이라고 말했다.앞서 중국 상무부는 지난 9일 발표한 ‘역외 희토류 물자 수출 통제 결정’에서 “기존 희토류 수출 통제를 강화하는 조처를 하겠다”고 밝혔다. 사마륨·디스프로슘·가돌리늄·터븀·루테튬·스칸듐·이트륨 금속과 사마륨-코발트 합금, 터븀-철 합금, 디스프로슘-철 합금, 터븀-디스프로슘-철 합금, 산화 디스프로슘, 산화 터븀이 수출 통제 대상에 포함됐다.해당 물자를 수출하려면 중국 상무부가 발급한 이중 용도 물자(군용·민간용으로 동시에 활용될 수 있는 물자) 수출 허가증을 받아야 한다. 또 이 물자를 함유·조합·혼합해 해외에서 제조한 희토류 영구자석 재료와 희토류 타깃 소재도 수출이 통제된다.중국은 2023년 8월부터 갈륨·게르마늄에 대한 수출 통제를 시작했다. 그해 12월 흑연을, 지난해 9월 안티모니를, 올해 2월 텅스텐과 텔루륨 등 5종을 수출 통제 대상에 추가했다. 올해 들어서도 지난 4월 희토류 7종의 수출을 통제한 데 이어 이번에 통제를 한층 더 강화한 것이다.정부는 그간 “중국의 희토류 수출 통제에 적기 대응 체제를 갖추고 국내 기업 피해를 막기 위해 노력하고 있다”고 밝혀 왔다. 지난해 7월 개설한 ‘한중 수출 통제 대화’를 통해 수출 통제 관련 정보를 교환하고 산업 공급망 안정화 방안 등을 논의하는 채널을 유지하고 있다. 지난해 7월 1차 회의를 개최한 데 이어 같은 해 11월에는 중국 옌청에서 2차 회의가 열렸다. 올해 7월에는 서울에서 3차 회의를 진행했다.회의에서 한국 정부는 중국 정부 측에 “국내 기업이 중국으로부터 희토류 등 핵심 품목들을 원활하게 도입할 수 있도록 관심을 갖고 협조해 달라”고 당부했다.산업부 관계자는 “중국의 희토류 수출 통제 강화 조치에도 지금까지 한국 기업에 대한 수출 허가는 정상적으로 이뤄져 아직 큰 문제는 없다”면서 “이번 조치에 따른 국내 기업 피해가 없도록 중국 측과 계속 협의할 것”이라고 말했다.