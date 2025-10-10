현대차 자율주행 수소전기트럭, 美 타임지 ‘2025 최고 발명품’ 선정

방금 들어온 뉴스

현대차 자율주행 수소전기트럭, 美 타임지 ‘2025 최고 발명품’ 선정

김현이 기자
김현이 기자
입력 2025-10-10 09:48
수정 2025-10-10 09:48
현대차는 9일(현지시간) 미국 자율주행 상용 소프트웨어 전문기업 플러스AI와 협업해 개발한 엑시언트 수소전기트럭이 미국 시사주간 타임지 ‘2025 최고의 발명품’에 선정됐다고 밝혔다. 현대자동차 제공
현대차는 9일(현지시간) 미국 자율주행 상용 소프트웨어 전문기업 플러스AI와 협업해 개발한 엑시언트 수소전기트럭이 미국 시사주간 타임지 '2025 최고의 발명품'에 선정됐다고 밝혔다. 현대자동차 제공


현대차는 자율주행차 엑시언트 수소전기트럭이 미국 시사주간지 타임의 ‘2025 최고의 발명품’으로 선정됐다고 10일 밝혔다.

자율주행 엑시언트 수소전기트럭은 현대차가 미국의 상용차 자율주행 소프트웨어 개발 전문기업인 플러스AI와 협업해 만든 자율주행 트럭이다. 현대차의 수소전기차 플랫폼에 플러스AI의 레벨4 자율주행 소프트웨어 ‘슈퍼 드라이브’가 결합했다.

운전자가 개입하지 않아도 자율주행이 가능하며 빠른 충전과 긴 주행거리, 무공해라는 수소전기차의 장점이 더해져 운송 효율성을 높일 수 있다. 또 경로 데이터 등을 활용해 인프라 구축에도 기여할 수 있다고 현대차는 기대했다.

엑시언트 수소전기트럭은 세계 최초의 양산형 수소 연료전지 중대형 트럭으로 350kW 고효율 모터와 180kW 연료전지 스택, 72kWh 고전압 배터리를 탑재했다. 미국에서는 조지아주 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)와 노르칼 제로 프로젝트 등 주요 물류 거점에 투입됐다.

박철연 현대차 글로벌상용＆LCV사업본부장은 “현대차는 수소 상용차 분야에서 화물 운송의 새로운 기준을 제시하고 수소 생태계 구축에 앞장설 것”이라고 말했다.
김현이 기자
