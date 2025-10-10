[서울데이터랩]온코닉테라퓨틱스 29.75% 폭등…실시간 상승률 1위

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
입력 2025-10-10 09:33
수정 2025-10-10 09:33
10일 오전 9시 15분 온코닉테라퓨틱스(476060)가 등락률 +29.75%로 상승률 1위를 차지했다. 온코닉테라퓨틱스는 개장 직후 281,631주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 4,850원 오른 21,150원이다.

한편 온코닉테라퓨틱스의 PER은 187.17로 고평가된 상태를 시사하며, ROE는 -44.55%로 수익성이 낮은 수준이다.

이어 상승률 2위 오이솔루션(138080)은 현재가 12,550원으로 주가가 24.63% 폭등하고 있다. 상승률 3위 원익홀딩스(030530)는 현재 17,770원으로 21.13% 폭등하며 강세를 보인다. 상승률 4위 심텍홀딩스(036710)는 17.06% 급등하며 4,460원에 거래되고 있다. 상승률 5위 성호전자(043260)는 16.22%의 급등세를 타고 1,211원에 거래되고 있다.

6위 제주반도체(080220)는 현재가 24,100원으로 15.59% 상승 중이다. 7위 현대ADM(187660)은 현재가 2,920원으로 15.42% 상승 중이다. 8위 툴젠(199800)은 현재가 69,300원으로 14.17% 상승 중이다. 9위 엠케이전자(033160)는 현재가 10,730원으로 12.59% 상승 중이다. 10위 앤씨앤(092600)은 현재가 765원으로 12.01% 상승 중이다.



이밖에도 아이톡시(052770) ▲11.85%, 케이엔제이(272110) ▲11.81%, 아이윈플러스(123010) ▲9.81%, 아이티센글로벌(124500) ▲9.35% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
위로