[서울데이터랩]대덕전자 18.40% 급등…실시간 상승률 1위

10일 오전 9시 10분 대덕전자(353200)가 등락률 +18.40%로 상승률 1위를 차지했다. 대덕전자는 개장 직후 5분간 1,384,426주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 5,650원 오른 36,350원이다.한편 대덕전자의 PER은 225.78로 높아 시장에서 고평가 받고 있을 가능성이 있으며, ROE는 2.73%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 KIWOOM 미국양자컴퓨팅(498270)은 현재가 16,135원으로 주가가 16.54% 급등하고 있다. 상승률 3위 코오롱모빌리티그룹우(45014K)는 현재 49,350원으로 11.65% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 해성디에스(195870)는 10.56% 상승하며 43,450원에 거래되고 있다. 상승률 5위 KIWOOM 글로벌AI반도체(473490)는 8.95%의 상승세를 타고 21,310원에 거래되고 있다.6위 유니온머티리얼(047400)은 현재가 1,426원으로 8.85% 상승 중이다. 7위 대덕전자1우(35320K)는 현재가 11,210원으로 8.83% 상승 중이다. 8위 코오롱모빌리티그룹(450140)은 현재가 12,600원으로 8.81% 상승 중이다. 9위 대덕1우(00806K)는 현재가 9,440원으로 7.64% 상승 중이다. 10위 코리아써우(007815)는 현재가 8,510원으로 7.59% 상승 중이다.이밖에도 KEC(092220) ▲7.38%, SIMPAC(009160) ▲7.26%, 유니온(000910) ▲7.04%, 코리아써키트(007810) ▲6.84% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]