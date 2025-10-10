[서울데이터랩]모네로 더블제로 라이트코인, 1시간 상승률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 모네로가 최근 1시간 동안 0.51% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록하고 있다. 현재 모네로의 가격은 47만 5602원으로, 24시간 기준으로는 2.13% 하락한 상태다. 모네로는 24시간 동안 3340억 6240만 원의 거래량을 보였으며, 시가총액은 8조 7733억 원으로 시가총액 순위 26위에 자리하고 있다.더블제로는 1시간 동안 0.48% 상승하며 두 번째로 높은 상승률을 기록했다. 현재 가격은 553원이며, 24시간 동안 2.37% 하락했다. 더블제로의 24시간 거래량은 1조 9759억 원이며, 시가총액은 1조 9210억 원으로 시가총액 순위는 65위다.라이트코인은 1시간 사이 0.40% 상승하며 세 번째로 높은 상승률을 보였다. 현재 가격은 16만 8509원이며, 24시간 등락률은 1.60% 상승을 기록했다. 라이트코인의 24시간 거래량은 1조 3083억 원으로 시가총액은 12조 8722억 원이며, 시가총액 순위는 18위다.같은 시각 이더파이는 1시간 동안 0.27% 상승했다. 현재 가격은 2310원이지만, 24시간 기준으로는 5.99% 하락했다. 에테나는 1시간 동안 0.13% 상승하며 현재 가격은 772원이다. 24시간 기준으로는 2.98% 하락했다.체인링크는 1시간 동안 0.09% 상승하며 현재 가격은 3만 649원을 기록하고 있다. 스카이 프로토콜과 XDC 네트워크는 각각 0.08% 상승했다. 스카이 프로토콜의 현재 가격은 94원이며, XDC 네트워크의 현재 가격은 103원이다. 게이트 토큰은 1시간 동안 0.06% 상승하며 현재 가격은 2만 3019원이다. 비앤비는 0.02% 상승하여 현재 가격은 176만 5534원이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]