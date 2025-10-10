[서울데이터랩]모네로 더블제로 라이트코인, 1시간 상승률 상위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]모네로 더블제로 라이트코인, 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-10 08:49
수정 2025-10-10 08:49
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 모네로가 최근 1시간 동안 0.51% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록하고 있다. 현재 모네로의 가격은 47만 5602원으로, 24시간 기준으로는 2.13% 하락한 상태다. 모네로는 24시간 동안 3340억 6240만 원의 거래량을 보였으며, 시가총액은 8조 7733억 원으로 시가총액 순위 26위에 자리하고 있다.

더블제로는 1시간 동안 0.48% 상승하며 두 번째로 높은 상승률을 기록했다. 현재 가격은 553원이며, 24시간 동안 2.37% 하락했다. 더블제로의 24시간 거래량은 1조 9759억 원이며, 시가총액은 1조 9210억 원으로 시가총액 순위는 65위다.

라이트코인은 1시간 사이 0.40% 상승하며 세 번째로 높은 상승률을 보였다. 현재 가격은 16만 8509원이며, 24시간 등락률은 1.60% 상승을 기록했다. 라이트코인의 24시간 거래량은 1조 3083억 원으로 시가총액은 12조 8722억 원이며, 시가총액 순위는 18위다.

같은 시각 이더파이는 1시간 동안 0.27% 상승했다. 현재 가격은 2310원이지만, 24시간 기준으로는 5.99% 하락했다. 에테나는 1시간 동안 0.13% 상승하며 현재 가격은 772원이다. 24시간 기준으로는 2.98% 하락했다.



체인링크는 1시간 동안 0.09% 상승하며 현재 가격은 3만 649원을 기록하고 있다. 스카이 프로토콜과 XDC 네트워크는 각각 0.08% 상승했다. 스카이 프로토콜의 현재 가격은 94원이며, XDC 네트워크의 현재 가격은 103원이다. 게이트 토큰은 1시간 동안 0.06% 상승하며 현재 가격은 2만 3019원이다. 비앤비는 0.02% 상승하여 현재 가격은 176만 5534원이다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로