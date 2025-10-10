[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세 속 엔비디아 상승세

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
9일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 혼조세를 보였다. 엔비디아(NVDA)는 상승세를 기록한 반면, 마이크로소프트(MSFT)와 애플(AAPL)은 하락세를 보였다. 종목별로 다른 흐름을 나타내며 시장의 움직임을 반영했다.
엔비디아는 192.57 달러로 전일 대비 1.83% 상승하며 강세를 보였다. 이는 기술주 중에서 가장 높은 상승률을 기록한 종목이다. 마이크로소프트는 522.40 달러로 0.47% 하락하며 보합세에 가까운 움직임을 보였다. 애플은 254.04 달러로 1.56% 하락하며 약세를 보였다.
아마존닷컴(AMZN)은 227.74 달러로 1.12% 상승했다. 메타(META)는 733.51 달러로 2.18% 상승하며 강세를 보였다. 브로드컴(AVGO)은 345.02 달러로 0.14% 하락했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 241.53 달러로 1.26% 하락했다.
닫기 이미지 확대 보기
거래대금이 가장 높은 종목은 엔비디아로, 거래대금이 351억 달러로 약 50조 551억원에 달했다. 이는 엔비디아의 시가총액 대비 7.5%에 해당한다. 마이크로소프트의 거래대금은 95.2억 달러로 약 13조 5,628억원이었으며, 시가총액 대비 2.5%를 기록했다. 애플의 거래대금은 97.1억 달러로 약 13조 8,270억원으로, 시가총액 대비 2.6%를 기록했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지