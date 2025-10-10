[서울데이터랩]플라즈마 아스터 맨틀 하락률 상위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]플라즈마 아스터 맨틀 하락률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-10 08:49
수정 2025-10-10 08:49
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 시가총액 300위권 내에서 가장 큰 하락률을 기록한 가상자산은 플라즈마(XPL)로, 15.17%의 하락을 보였다. 플라즈마는 현재 1051원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 1조 8921억 원에 이른다. 이 가상자산은 높은 거래량과 함께 변동성이 큰 특징을 보이고 있다.

아스터(ASTER)는 14.48% 하락해 두 번째로 큰 하락폭을 기록했다. 현재 가격은 2370원이며, 시가총액은 4조 250억 원이다. 아스터는 블록체인 네트워크에서 스마트 계약 기능을 개선하기 위한 플랫폼으로, 최근의 가격 하락에도 불구하고 기술적인 발전을 이어가고 있다.

맨틀(MNT)은 11.39% 하락하면서 세 번째로 큰 하락률을 보였다. 현재 가격은 3379원으로, 시가총액은 10조 9948억 원에 달한다. 맨틀은 주로 탈중앙화 금융(DeFi) 분야에서 활용되는 플랫폼으로, 다양한 금융 서비스를 제공하고 있다.

한편, 더블제로(2Z)는 10.80%의 하락률을 기록했으며 현재 가격은 515원이다. 페치(FET)는 10.65% 하락해 현재 704원에 거래되고 있다. 이외에도 펌프(PUMP)는 9.75%, 팬케이크스왑(CAKE)은 9.70%의 하락률을 보였다.



같은 시각, 엠와이엑스 파이낸스(MYX)는 9.45% 하락했으며, 에스피엑스6900(SPX)와 펏지 펭귄(PENGU)는 각각 7.90%와 7.82% 하락했다. 이러한 하락세는 시장 전반의 변동성에 기인한 것으로 분석된다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로