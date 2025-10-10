[서울데이터랩]플라즈마 아스터 맨틀 하락률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 시가총액 300위권 내에서 가장 큰 하락률을 기록한 가상자산은 플라즈마(XPL)로, 15.17%의 하락을 보였다. 플라즈마는 현재 1051원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 1조 8921억 원에 이른다. 이 가상자산은 높은 거래량과 함께 변동성이 큰 특징을 보이고 있다.아스터(ASTER)는 14.48% 하락해 두 번째로 큰 하락폭을 기록했다. 현재 가격은 2370원이며, 시가총액은 4조 250억 원이다. 아스터는 블록체인 네트워크에서 스마트 계약 기능을 개선하기 위한 플랫폼으로, 최근의 가격 하락에도 불구하고 기술적인 발전을 이어가고 있다.맨틀(MNT)은 11.39% 하락하면서 세 번째로 큰 하락률을 보였다. 현재 가격은 3379원으로, 시가총액은 10조 9948억 원에 달한다. 맨틀은 주로 탈중앙화 금융(DeFi) 분야에서 활용되는 플랫폼으로, 다양한 금융 서비스를 제공하고 있다.한편, 더블제로(2Z)는 10.80%의 하락률을 기록했으며 현재 가격은 515원이다. 페치(FET)는 10.65% 하락해 현재 704원에 거래되고 있다. 이외에도 펌프(PUMP)는 9.75%, 팬케이크스왑(CAKE)은 9.70%의 하락률을 보였다.같은 시각, 엠와이엑스 파이낸스(MYX)는 9.45% 하락했으며, 에스피엑스6900(SPX)와 펏지 펭귄(PENGU)는 각각 7.90%와 7.82% 하락했다. 이러한 하락세는 시장 전반의 변동성에 기인한 것으로 분석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]