방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]딕시·지캐시·앱토스, 1시간 상승률 상위

정연호 기자
입력 2025-10-10 08:49
수정 2025-10-10 08:49
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 10월 20일 14시 기준으로 시가총액 300위권 내 종목 중 1시간 등락률이 가장 높은 종목은 ‘딕시’다. 딕시는 현재 1만 5958원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 5.36% 상승했다. 24시간 등락률은 -7.94%로 나타나며, 최근 변동성이 큰 모습이다. 24시간 거래량은 340억 6562만 원에 달해 투자자들의 관심을 받고 있다.

지캐시는 27만 2897원에 거래 중이며 1시간 등락률은 2.64%로 기록됐다. 24시간 동안에는 24.81% 상승해 눈에 띄는 상승세를 보이고 있다. 이 종목의 24시간 거래량은 1조 3165억 원으로, 시가총액은 4조 4357억 원이다. 최근 강한 상승세를 보이며 투자자들의 이목을 끌고 있다.

앱토스는 현재 7024원에 거래되며 1시간 등락률은 1.75%를 기록하고 있다. 24시간 기준으로는 -4.46% 하락한 상태다. 24시간 거래량은 3510억 4040만 원으로, 거래가 활발히 이루어지고 있는 상황이다. 최근 약세를 보였지만, 단기적으로 상승 반전을 시도하고 있는 모습이다.

플라즈마는 1082원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 1.70% 상승했다. 그러나 24시간 등락률은 -11.85%로 하락세를 기록하고 있다. 24시간 거래량은 8조 28억 원으로, 거래량이 상당히 높은 편이다. 단기적으로는 상승세를 보이고 있으나 전반적인 하락 추세가 지속되고 있는 상황이다.

펜들은 6355원에 거래되며 1시간 등락률은 0.28% 상승했다. 그러나 24시간 기준으로는 -4.60% 하락했다. 거래량은 1707억 6343만 원으로 나타나고 있으며, 시가총액은 1조 788억 원이다. 단기적으로는 소폭 상승했지만, 전체적인 하락세가 이어지고 있다.



한편, 테더 골드는 573만 4632원으로 0.16% 상승했다. 레오는 1만 3748원에 거래되며 0.12% 상승했다. 넥소는 1805원으로 0.12% 상승 중이다. 팍스 골드는 575만 2588원에 0.06% 상승했다. 다이는 1420원에 거래되며 0.03% 상승했다. 이러한 종목들은 비교적 안정적인 움직임을 보이며 소폭 상승세를 이어가고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
