[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

9일(현지시간) 현재 미국 주요 증시는 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 모두 소폭 하락세를 보였다. 다우존스 지수는 243.36포인트(-0.52%) 내린 46,358.42로 마감했으며, 나스닥 종합 지수는 18.75포인트(-0.08%) 내린 23,024.63을 기록했다. S&P 500 지수 또한 18.61포인트(-0.28%) 내린 6,735.11로 거래를 마쳤다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 493,084천주의 거래량을 기록했으며, 시작가는 46,622.31, 최고가는 46,684.41, 최저가는 46,271.40으로 집계되었다. 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소에서 거래되었으며, 하루 거래량은 1,736,497천주, 시작가는 23,045.33, 최고가는 23,062.62, 최저가는 22,899.16이었다. S&P 500 지수 역시 뉴욕 거래소에서 거래되었고, 하루 거래량은 2,800,768천주, 시작가는 6,760.50, 최고가는 6,764.58, 최저가는 6,716.17로 나타났다.한편, 다우운송 지수는 198.50포인트(-1.26%) 하락한 15,584.37로 마감했다. 나스닥 100 지수는 38.45포인트(-0.15%) 내린 25,098.18을 기록했으며, 필라델피아 반도체 지수는 19.99포인트(-0.29%) 하락한 6,840.20을 나타냈다.VIX 지수는 0.13포인트(0.80%) 오른 16.43으로 마감했다. 이는 시장의 변동성이 비교적 낮은 수준에 머물러 있음을 시사한다. VIX 지수는 20 미만으로 안정적인 시장 상황을 나타내며, 현재 수치는 투자자들이 큰 불안감을 느끼지 않음을 보여준다.