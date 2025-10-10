[서울데이터랩]지캐시·라이트코인·비트텐서 상승률 상위

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 24시간 등락률 기준으로 지캐시(ZEC)가 19.91%의 상승률을 기록하며 가장 큰 폭으로 상승했다. 지캐시의 가격은 30만 6228원으로, 거래량은 1조 3033억 원에 달했다. 시가총액은 4조 9776억 원이다. 지캐시는 익명성을 강조한 암호화폐로, 개인 정보 보호를 중요시하는 사용자들에게 인기가 많다.
라이트코인(LTC)은 1.00% 상승하며 두 번째로 높은 상승률을 기록했다. 라이트코인의 가격은 16만 9884원이며, 시가총액은 12조 9774억 원이다. 라이트코인은 비트코인의 경량화 버전으로, 빠른 거래 시간과 낮은 수수료를 특징으로 하여 소액 거래에 적합하다.
비트텐서(TAO)는 0.59% 상승을 보였다. 비트텐서의 가격은 48만 890원으로, 시가총액은 4조 8344억 원으로 평가된다. 비트텐서는 인공지능과 블록체인을 결합하여 데이터의 효율적인 분산과 처리에 중점을 두고 있는 플랫폼이다.
닫기 이미지 확대 보기
한편, 퍼스트 디지털 USD(FDUSD)는 0.03% 상승했다. 페이팔 USD(PYUSD)도 같은 폭으로 상승했다. 퍼스트 디지털 USD의 가격은 1419원이고, 페이팔 USD의 가격은 1422원이다. 두 종목 모두 안정적인 가치 저장 수단을 목표로 하며, 전 세계적으로 널리 사용되는 스테이블 코인이다.
같은 시각, 유에스디코인(USDC)은 0.01% 하락하며 다른 종목들과 대조적인 움직임을 보였다. 비트코인(BTC)은 1.41% 하락하여 1억 7282만 원의 가격을 기록했다. 팍스 골드(PAXG)는 1.53% 하락했으며, 트론(TRX)은 1.56% 하락을 기록했다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지