단통법 폐지 2개월… 지원금 2만원 ‘찔끔’ 증가

2025-10-10 17면

휴대전화 구매 시 추가 지원금에 상한선을 둔 ‘이동통신 단말장치 유통구조 개선법’(단통법)이 지난 7월 말 사라졌지만, 정작 휴대전화 구매 지원금은 소폭 오르는 데 그쳐 법 폐지 취지가 무색하다는 지적이 나온다.국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 최수진 국민의힘 의원이 9일 방송통신위원회로부터 받은 자료에 따르면, 통신사가 휴대전화 단말기 구매자에게 준 지원금은 지난달 기준 평균 75만원으로 파악됐다. 지난 2월 단말기 보조금 66만 9000원에서 8만원가량 오른 수준이다. 단통법 폐지 직전인 지난 6월 SK텔레콤의 유심 해킹 사태 여파로 이동통신사 간 경쟁이 치열했을 당시 지원금(73만원)과 비교하면 2만원 오르는 데 그쳤다.지원금 추이를 월별로 보면, 3월 66만 2000원으로 소폭 떨어졌다가 4월 68만 2000원, 5월 69만 9000원, 6월 73만 3000원, 7월 75만 8000원으로 증가했다. 하지만 단통법 폐지 이후인 8월에는 74만 7000원, 9월에는 75만원으로 오히려 지원금의 상승 폭이 둔화했다. 다만 올해 초 수도권 휴대전화 매장의 평균 지원금은 69만원, 비수도권은 63만원으로 6만원가량 차이 나던 것이 단통법 폐지 후인 지난달 수도권 지원금은 75만원, 비수도권은 74만원대로 격차가 좁혀진 효과는 있었다.﻿