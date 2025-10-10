작년 ‘순익·법인세 0’ 기업 4만 6000곳 늘었다… 증가폭 역대 최대

‘적자 경영’ 기업 45% 역대 최고치

100억 이상 순익 기업 첫 마이너스

2025-10-10 16면

지난해 단 1원의 순이익도 올리지 못해 법인세를 내지 않은 기업이 역대 최대 폭으로 증가했다. 2023년 5월 코로나19 엔데믹(감염병 주기적 유행) 전환 이후에도 경기 부진이 이어진 영향이다.9일 국세청 국세 통계에 따르면 지난해 법인세를 신고한 법인 중 당기순이익이 0원 이하인 법인이 전년보다 4만 5933개(10.8%) 늘어난 47만 1163개로 집계됐다. 관련 통계 작성이 시작된 2012년 이후 최대 증가 폭이다. 코로나19 여파로 기업 실적이 급락했던 2021년 증가 폭(4만 4394개)마저 웃돌았다.순이익을 내지 못한 기업 비중 역시 역대 최고치인 44.5%를 기록했다. 기업 10곳 중 4곳 이상이 적자 경영을 한 셈이다. 순이익 0원 이하 법인 비중은 2019년까지 40%를 밑돌다 2020년 40%대로 올라섰고 2021년에 42.4%까지 커졌다. 이후 2022년 41.9%, 2023년 41.3%로 2년 연속 소폭 줄었다가 지난해 다시 큰 폭으로 확대됐다.이익 규모가 큰 기업도 불황의 파도에 휘청였다. 지난해 100억원이 넘는 당기순이익을 신고한 법인은 3776개로 296개 줄었다. 통계 집계를 시작한 이후 매년 증가세를 이어오다 지난해 처음 감소했다. 전체 신고 법인 중 비중도 0.03% 포인트 떨어진 0.36%에 그쳤다. 2022년 0.41%를 기록한 뒤 2년째 감소 흐름을 이은 것이다.