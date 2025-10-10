토스·대신·메리츠·NH·카카오페이증권… 국내 5개 업체 미국 주식 거래 또 ‘오류’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

토스·대신·메리츠·NH·카카오페이증권… 국내 5개 업체 미국 주식 거래 또 ‘오류’

최재성 기자
최재성 기자
입력 2025-10-09 18:17
수정 2025-10-09 23:57
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
국내 주요 증권사에서 미국 주식 거래 오류가 발생했다.

9일 금융투자업계에 따르면 토스증권과 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, 카카오페이증권 등 국내 증권사 5곳에서 8일(현지시간) 뉴욕증시 거래 중 미국 현지 중개사의 전산장애로 주문 처리가 지연됐다. 현재 대부분 국내 증권사는 현지 중개사를 통해 미국 주식 거래 서비스를 제공 중이다.

토스증권은 지난 8일 오후 10시 30분부터 10월 47분까지 미 주식 주문이 정상적으로 접수되지 않았다. 메리츠증권도 같은 날 오후 10시 40분부터 10시 48분까지 일부 미 종목 주문이 이뤄지지 않았다.

금융감독원에 따르면 올해 상반기에만 58건의 증권사 전산장애 사고가 있었다. 지난해 같은 기간(40건) 대비 45% 늘었다. 2020년 이후로 범위를 넓히면 총 429건의 전자금융사고가 있었는데, 이 중 47%(202건)가 자기자본 기준 상위 10개 회사에서 발생했다. 피해규모가 가장 컸던 사고는 2020년 키움증권에서 있었던 전산장애로 총 47억 669만원의 피해가 발생했다. 키움증권은 지난 4월과 6월에도 트레이딩시스템 전산장애로 소비자 불편을 야기한 바 있다.

최재성 기자
2025-10-10 16면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로