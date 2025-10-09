증권사 5곳 MTS 美주식 거래 지연…“현지 중개사 전산장애”

이미지 확대 서울 영등포구 여의도 증권가. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 영등포구 여의도 증권가. 연합뉴스

국내 5개 증권사 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 미국 주식 거래 오류가 발생했다.9일 금융투자업계에 따르면 토스증권과 대신증권, 메리츠증권, NH투자증권, 카카오페이증권 등 증권사 5곳에서 8일(현지시간) 뉴욕증시 거래 중 주문 처리가 지연되는 상황이 발생했다.이들 증권사에서 발생한 주문 처리 지연 사태는 미국 현지 중개사의 전산장애가 영향을 미친 것으로 확인됐다. 현재 대부분 국내 증권사는 현지 브로커를 통해 미국 주식 거래 서비스를 제공 중이다.토스증권은 “8일 오후 10시 30분부터 10월 47분까지 일부 주문이 정상적으로 접수되지 않는 현상이 발생했으며, 일부 미체결된 주문에 대한 체결이나 정정, 취소주문이 정상적으로 처리되지 않고 있다”고 공지했다.토스증권은 “오후 10시 47분 이후 접수된 주문은 정상적으로 처리됐으며, 이러한 상황은 미국 현지 중개사의 전산 장애에 의해 발생하고 있음을 확인했다”고 덧붙였다.대신증권도 공지를 통해 “현재 현지 주문 회선 문제로 인해 주문이 정상적으로 수행되지 않고 있다”고 밝혔고, 메리츠증권은 “오후 10시 40분부터 10시 48분까지 미국 현지 중개사 시스템 문제로 인해 일부 종목 주문이 정상적으로 접수되지 않는 현상이 발생했다”고 설명했다.