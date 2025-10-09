[서울데이터랩]지캐시 맨틀 에테나 상승률 주목

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]지캐시 맨틀 에테나 상승률 주목

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-09 08:53
수정 2025-10-09 08:53
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 지캐시가 1시간 등락률 기준으로 7.35% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 현재 지캐시의 가격은 21만 9517원이다. 24시간 등락률은 15.73%로, 최근 24시간 동안 활발한 거래가 이루어졌음을 알 수 있다. 24시간 거래량은 6180억 3587만 원에 달하며, 이는 시가총액 300위권 내에서 상당한 주목을 받고 있음을 보여준다.

맨틀 또한 주목할 만하다. 1시간 동안 2.71% 상승하여 현재 가격은 3614원이다. 24시간 동안에는 12.82%의 상승률을 기록했다. 거래량은 8379억 5544만 원으로, 지캐시 못지않게 활발한 거래가 이루어지고 있다. 맨틀의 상승세는 지속 가능한 흐름을 보이고 있다.

에테나는 1.80% 상승하며 783원에 거래되고 있다. 24시간 등락률은 -3.03%로, 최근 1시간 동안의 반등이 얼마나 지속될지에 대한 관심이 모아진다. 24시간 거래량은 6307억 6088만 원이다. 에테나는 단기적으로 불안정한 움직임을 보이고 있지만, 거래량이 많은 편이라 앞으로의 방향성이 주목된다.

한편, 넥소는 1시간 동안 1.18% 상승하여 현재 1833원에 거래되고 있다. 24시간 기준으로는 1.44% 상승했다. 엠와이엑스 파이낸스는 0.70% 상승하며 7941원에 거래 중이다. 같은 시각 주피터는 0.64% 상승하여 630원에 거래되고 있다.



같은 시각 파이코인은 0.63% 상승하며 338원에 거래되고 있다. 모네로는 0.61% 상승하여 46만 4299원에 거래 중이다. 펌프는 0.51% 상승하며 8.48원에 거래되고 있으며, 콘플럭스는 0.45% 상승하여 202원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
