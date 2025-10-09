이미지 확대
빵값 40% 폭등… 지갑에 구멍 ‘빵’
8일 서울 시내 한 대형마트에 빵이 진열돼 있다. 최근 5년간 먹거리 물가가 크게 오르며 빵 가격은 40% 가까이 급등했다. 국가데이터처에 따르면 지난달 ‘식료품 및 비주류 음료’ 물가지수는 2020년 9월보다 22.9% 올라 전체 소비자물가 상승률(16.2%)을 7% 포인트 웃돌았다. 빵은 38.5%, 과일 35.2%, 우유·치즈·계란 30.7% 등 주요 품목도 일제히 30% 넘게 상승했다.
