[서울데이터랩]지캐시 더블제로 에스피엑스6900, 24시간 하락률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 가장 큰 하락률을 보인 종목은 지캐시(Zcash, ZEC)로, 15.65% 하락하여 현재 가격은 18만 7781원이다. 지캐시는 프라이버시 중심의 가상화폐로, 거래의 익명성을 제공하는 것이 특징이다. 시가총액은 3조 517억 원에 달하며, 24시간 거래량은 5961억 5251만 원이다.더블제로(2Z)는 11.31% 하락하면서 현재 가격이 619원으로 거래되고 있다. 더블제로는 다양한 금융 서비스와 상품을 제공하는 플랫폼으로, 시가총액은 2조 1521억 원이다. 24시간 거래량은 4720억 946만 원에 이른다. 이 종목은 금융 기술을 활용하여 사용자에게 다양한 혜택을 제공하려는 목적을 가지고 있다.에스피엑스6900(SPX)은 9.96% 하락하여 현재 가격은 2039원이다. 시가총액은 1조 8989억 원이며, 24시간 거래량은 978억 480만 원으로 나타났다. 에스피엑스6900은 주로 투자와 관련된 서비스를 제공하는 플랫폼으로 알려져 있다.한편, 월드 리버티 파이낸셜 토큰(WLFI)은 9.09% 하락하여 현재 258원에 거래되고 있으며, 시가총액은 6조 3594억 원이다. 같은 시각 봉크(BONK)는 8.77% 하락하며 현재 가격은 0.0281원으로, 시가총액은 2조 2896억 원에 이른다. 월드코인(WLD) 또한 8.38% 하락하여 1713원에 거래되고 있으며, 시가총액은 3조 7414억 원이다. 이외에도 에테나(ENA)는 7.98% 하락한 782원, 플라즈마(XPL)는 7.94% 하락한 1287원의 가격을 기록하고 있다. 도그위프햇(WIF)과 아발란체(AVAX)도 각각 7.92%, 7.89% 하락하여 각각 1048원과 4만 20원에 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]