[서울데이터랩]지캐시 더블제로 에스피엑스6900, 24시간 하락률 상위

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 가장 큰 하락률을 보인 종목은 지캐시(Zcash, ZEC)로, 15.65% 하락하여 현재 가격은 18만 7781원이다. 지캐시는 프라이버시 중심의 가상화폐로, 거래의 익명성을 제공하는 것이 특징이다. 시가총액은 3조 517억 원에 달하며, 24시간 거래량은 5961억 5251만 원이다.
더블제로(2Z)는 11.31% 하락하면서 현재 가격이 619원으로 거래되고 있다. 더블제로는 다양한 금융 서비스와 상품을 제공하는 플랫폼으로, 시가총액은 2조 1521억 원이다. 24시간 거래량은 4720억 946만 원에 이른다. 이 종목은 금융 기술을 활용하여 사용자에게 다양한 혜택을 제공하려는 목적을 가지고 있다.
에스피엑스6900(SPX)은 9.96% 하락하여 현재 가격은 2039원이다. 시가총액은 1조 8989억 원이며, 24시간 거래량은 978억 480만 원으로 나타났다. 에스피엑스6900은 주로 투자와 관련된 서비스를 제공하는 플랫폼으로 알려져 있다.
닫기 이미지 확대 보기
한편, 월드 리버티 파이낸셜 토큰(WLFI)은 9.09% 하락하여 현재 258원에 거래되고 있으며, 시가총액은 6조 3594억 원이다. 같은 시각 봉크(BONK)는 8.77% 하락하며 현재 가격은 0.0281원으로, 시가총액은 2조 2896억 원에 이른다. 월드코인(WLD) 또한 8.38% 하락하여 1713원에 거래되고 있으며, 시가총액은 3조 7414억 원이다. 이외에도 에테나(ENA)는 7.98% 하락한 782원, 플라즈마(XPL)는 7.94% 하락한 1287원의 가격을 기록하고 있다. 도그위프햇(WIF)과 아발란체(AVAX)도 각각 7.92%, 7.89% 하락하여 각각 1048원과 4만 20원에 거래되고 있다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지