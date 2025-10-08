[서울데이터랩]빅테크 TOP7 혼조세 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

7일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 소폭의 상승세를 기록했으나, 대부분의 종목은 하락하거나 보합세로 마감했다.엔비디아(NVDA)는 185.04달러로 0.27% 하락했다. 마이크로소프트(MSFT)는 523.98달러로 0.87% 하락했다. 애플(AAPL)은 256.48달러로 보합세를 보였다.아마존닷컴(AMZN)은 0.40% 상승했다. 메타(META)는 0.36% 하락했다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 1.86% 하락했다. 브로드컴(AVGO)은 0.27% 상승했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 138,684,822주에 달하며 거래대금은 258억 달러로 약 36조 5,889억원에 달한다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.74%에 달한다. 두 번째로 많이 거래된 종목은 테슬라로, 거래량은 100,053,166주, 거래대금은 443억 달러로 약 62조 7,611억원이다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 30.77%를 기록했다. 세 번째로 많이 거래된 종목은 브로드컴이며, 거래량은 17,925,563주, 거래대금은 59.8억 달러로 약 8조 4,748억원이다. 브로드컴의 시가총액 대비 거래대금 비중은 3.77%를 기록했다.