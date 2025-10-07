[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

6일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 기록한 반면, 다른 종목들은 하락세로 마감됐다.엔비디아(NVDA)는 1.11% 하락하며 185.54달러에 거래를 마쳤다. 마이크로소프트(MSFT)는 2.17% 상승하며 528.57달러를 기록했다. 애플(AAPL)은 0.52% 하락하여 256.69달러에 거래를 마감했다.아마존닷컴은 0.63% 상승하며 220.90달러를 기록했다. 메타는 0.72% 상승하며 715.66달러에 거래를 마쳤다. 알파벳 Class A는 2.07% 상승하여 250.43달러를 기록했다. 브로드컴은 0.85% 하락하며 335.49달러에 거래를 마감했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 테슬라로, 거래량은 83,707,059주, 거래대금은 374억 달러로 약 52조 7,560억원에 달했다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 24.8%를 기록했다. 두 번째로 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래대금은 286억 달러로 약 40조 3,744억원에 달하며 시가총액 대비 거래대금 비중은 6.3%를 기록했다. 세 번째는 마이크로소프트로, 거래대금은 112억 달러로 약 15조 8,095억원이며 시가총액 대비 거래대금 비중은 2.9%를 기록했다.