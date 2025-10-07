[서울데이터랩]지캐시·앱토스·모네로 24시간 하락률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 지캐시(ZEC)가 가장 큰 하락폭을 기록했다. 지캐시는 6.71% 하락하며 22만 1726원에 거래되고 있다. 시가총액은 3조 6030억 원이며, 거래량은 6767억 6898만 원으로 나타났다. 지캐시는 프라이버시 중심의 암호화폐로, 익명성과 보안을 강조하는 특징을 가지고 있다.앱토스(APT) 또한 24시간 동안 2.19% 하락하며 7577원에 거래되고 있다. 시가총액은 5조 3368억 원이며, 거래량은 4849억 3162만 원에 달한다. 앱토스는 효율적인 스마트 계약 플랫폼을 목표로 하는 프로젝트로, 높은 처리 속도와 보안을 제공하는 것을 목표로 하고 있다.모네로(XMR)도 2.12% 하락하며 44만 5089원에 거래 중이다. 시가총액은 8조 2104억 원, 거래량은 3400억 4250만 원이다. 모네로는 거래의 프라이버시를 중시하며, 익명성을 강화하기 위해 링 서명과 일회용 주소를 사용하는 것이 특징이다.펌프(PUMP)는 1.82% 하락하여 8.92원에 거래되고 있으며, 시가총액은 3조 1579억 원이다. 거래량은 6417억 7773만 원으로 보고되었다. 펌프는 주로 소셜 미디어와의 통합을 통해 사용자 참여를 유도하는 프로젝트로 알려져 있다.한편, 유에스디코인(USDC)는 0.03% 하락하며 1409원에 거래되고 있다. 시가총액은 106조 4609억 원에 이르고 거래량은 28조 1412억 원이다. 다이(DAI)는 0.02% 하락하여 1409원에 거래되며, 시가총액은 7조 5634억 원으로 나타났다. 퍼스트 디지털 USD(FDUSD)는 0.02% 하락하며 1407원에 거래 중이고, 시가총액은 1조 5146억 원이다. 리플 USD(RLUSD)는 0.01% 하락하여 1409원에 거래되며, 시가총액은 1조 1133억 원이다. 페이팔 USD(PYUSD)는 0.00% 하락하여 1409원에 거래되고 있으며, 시가총액은 3조 5442억 원이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]