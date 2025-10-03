[서울데이터랩]DoubleZero 아스터 펌프 1시간 상승률 상위

이미지 확대
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 기준 암호화폐 시장에서 눈에 띄는 상승세를 보이는 종목들이 있다. 가장 주목할 만한 종목은 DoubleZero로, 1시간 동안 62.98%의 급격한 상승세를 기록하며 현재가 1523원을 기록하고 있다. 이 종목은 24시간 전에도 동일한 등락률을 보이며 일관된 상승세를 유지하고 있다. DoubleZero의 거래량은 947억 6716만원으로, 시가총액은 5조 2875억원에 달하며 시가총액 순위 34위를 차지하고 있다.
다음으로 주목할 종목은 아스터이다. 아스터는 1시간 동안 4.14% 상승하여 현재가 2589원에 도달했다. 아스터의 24시간 등락률은 9.63%로, 하루 전부터 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 거래량은 1조 3940억원으로 상당하며, 시가총액은 4조 2932억원으로 시가총액 순위 39위에 위치해 있다.
펌프는 1시간 동안 3.19% 상승하며 현재가 9.81원을 기록하였다. 24시간 동안 5.89% 상승하며 비교적 안정적인 상승세를 유지하고 있다. 거래량은 1조 626억원이며, 시가총액은 3조 4737억원으로 시가총액 순위 47위에 머물러 있다.
한편, 레이디움은 1시간 동안 2.92% 상승하여 현재가 4237원을 기록하고 있으며, 24시간 동안 9.34% 상승하였다. 플라즈마는 2.45% 상승하여 현재가 1432원을 기록했으며, 24시간 등락률은 -1.36%로 다소 하락세를 보이고 있다. 지캐시는 2.30% 상승하며 현재가 20만 3850원에 도달했다. 24시간 동안 54.88%의 상승률을 기록하며 주목받고 있다.
같은 시각, 밈코어는 1.72% 상승하며 현재가 3029원을 기록했고, 피스 네트워크는 1.62% 상승하여 현재가 229원이다. 크로노스는 1.50% 상승하여 309원에 도달했다. 비앤비는 1.13% 상승하며 현재가 148만 7842원을 기록하고 있다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지