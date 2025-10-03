[서울데이터랩]DoubleZero 아스터 펌프 1시간 상승률 상위

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 기준 암호화폐 시장에서 눈에 띄는 상승세를 보이는 종목들이 있다. 가장 주목할 만한 종목은 DoubleZero로, 1시간 동안 62.98%의 급격한 상승세를 기록하며 현재가 1523원을 기록하고 있다. 이 종목은 24시간 전에도 동일한 등락률을 보이며 일관된 상승세를 유지하고 있다. DoubleZero의 거래량은 947억 6716만원으로, 시가총액은 5조 2875억원에 달하며 시가총액 순위 34위를 차지하고 있다.다음으로 주목할 종목은 아스터이다. 아스터는 1시간 동안 4.14% 상승하여 현재가 2589원에 도달했다. 아스터의 24시간 등락률은 9.63%로, 하루 전부터 꾸준한 상승세를 보이고 있다. 거래량은 1조 3940억원으로 상당하며, 시가총액은 4조 2932억원으로 시가총액 순위 39위에 위치해 있다.펌프는 1시간 동안 3.19% 상승하며 현재가 9.81원을 기록하였다. 24시간 동안 5.89% 상승하며 비교적 안정적인 상승세를 유지하고 있다. 거래량은 1조 626억원이며, 시가총액은 3조 4737억원으로 시가총액 순위 47위에 머물러 있다.한편, 레이디움은 1시간 동안 2.92% 상승하여 현재가 4237원을 기록하고 있으며, 24시간 동안 9.34% 상승하였다. 플라즈마는 2.45% 상승하여 현재가 1432원을 기록했으며, 24시간 등락률은 -1.36%로 다소 하락세를 보이고 있다. 지캐시는 2.30% 상승하며 현재가 20만 3850원에 도달했다. 24시간 동안 54.88%의 상승률을 기록하며 주목받고 있다.같은 시각, 밈코어는 1.72% 상승하며 현재가 3029원을 기록했고, 피스 네트워크는 1.62% 상승하여 현재가 229원이다. 크로노스는 1.50% 상승하여 309원에 도달했다. 비앤비는 1.13% 상승하며 현재가 148만 7842원을 기록하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]