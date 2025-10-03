[서울데이터랩]지캐시 딕시 이더파이, 1시간 상승률 상위

[서울데이터랩]지캐시 딕시 이더파이, 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-03 13:36
수정 2025-10-03 13:36
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 1시간 동안 가장 높은 상승률을 기록한 종목은 지캐시다. 지캐시는 현재 21만 5644원의 가격에서 5.67% 상승하며 주목받고 있다. 24시간 기준으로는 무려 70.53%의 상승률을 기록하며 거래량도 1조 7297억 원에 달한다. 이는 시가총액 3조 5027억 원으로, 시가총액 순위 47위를 차지하고 있다.

다음으로 두각을 나타낸 종목은 딕시다. 딕시는 현재 1만 7226원으로 1시간 동안 2.80% 상승했다. 24시간 동안의 상승률은 34.20%로, 거래량은 1038억 4579만 원을 기록했다. 시가총액은 1조 4424억 원으로, 시가총액 순위 84위에 위치하고 있다.

이더파이 또한 상승세를 보이고 있다. 이더파이는 현재 가격 2208원에서 1.94% 상승했다. 24시간 동안의 상승률은 10.58%로, 거래량은 1752억 5278만 원에 이른다. 시가총액은 1조 1392억 원으로, 시가총액 순위는 93위다.

리도다오는 현재 1734원의 가격에서 1.80% 상승했다. 24시간 기준으로는 6.27% 상승을 기록하고 있으며, 거래량은 1674억 6075만 원이다. 시가총액은 1조 5533억 원으로, 시가총액 순위 79위다.

모네로는 현재 46만 9726원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 1.72% 상승했다. 24시간 동안의 상승률은 10.12%이며, 거래량은 4214억 9374만 원이다. 시가총액은 8조 6649억 원으로, 시가총액 순위 26위를 기록하고 있다.



같은 시각 에스피엑스6900은 1시간 동안 1.48% 상승하며, 현재 가격은 1766원이다. 에테나는 1.11% 상승하여 현재 887원에 거래되고 있다. 폴카닷은 0.99% 상승하여 6052원에 거래 중이다. 펌프는 0.86% 상승하여 9.91원의 가격을 기록하고 있으며, 소닉SVM은 0.58% 상승하여 현재 400원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
