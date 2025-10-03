[서울데이터랩]엠와이엑스 파이낸스 DoubleZero 밈코어 24시간 하락률 상위

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
입력 2025-10-03 09:48
수정 2025-10-03 09:48
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 엠와이엑스 파이낸스(MYX)의 하락세가 두드러졌다. 엠와이엑스 파이낸스는 37.59% 하락하며 현재 1만 4121원에 거래되고 있다. 이 코인은 시가총액이 2조 7834억 원이며, 24시간 거래량은 3321억 4338만 원에 이른다. 엠와이엑스 파이낸스는 금융 서비스 제공을 위한 플랫폼으로, 탈중앙화 금융(DeFi) 분야에서 주목받고 있다.

다음으로 눈에 띄는 하락세를 보인 종목은 DoubleZero(2Z)이다. 이 코인은 9.95% 하락하며 843원에 거래되고 있다. 시가총액은 2조 9289억 원이며, 24시간 거래량은 1조 8641억 원에 달한다. DoubleZero는 주로 결제 및 거래를 위한 디지털 자산으로 활용되며, 다양한 디지털 플랫폼과 통합되어 있다.

또한, 밈코어(M)는 6.28% 하락하여 현재 2947원에 거래되고 있다. 이 코인의 시가총액은 3조 635억 원이고, 24시간 거래량은 305억 2379만 원이다. 밈코어는 밈(meme) 문화를 기반으로 한 디지털 자산으로, 커뮤니티 중심의 활동을 통해 사용자 참여를 유도하고 있다.



한편, 플라즈마(XPL)는 2.36% 하락하며 1300원에 거래되고 있으며, 플레어(FLR)는 2.09% 하락하여 36원에 거래되고 있다. 파이코인(PI)은 1.73% 하락하여 374원에, 스카이 프로토콜(SKY)은 0.89% 하락하여 99원에 거래되고 있다. 팍스 골드(PAXG)는 0.67% 하락하여 542만 739원에, 테더 골드(XAUt)는 0.45% 하락하여 541만 9143원에 거래되고 있다. 마지막으로, 넥소(NEXO)는 0.19% 하락하여 1765원에 거래 중이다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
