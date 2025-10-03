추석 장 못 봤는데 어떡하지? 연휴에도 집앞까지 배송해준다

추석 장 못 봤는데 어떡하지? 연휴에도 집앞까지 배송해준다

신융아 기자
신융아 기자
입력 2025-10-03 08:53
수정 2025-10-03 15:04
네이버 ‘컬리N마트’ 신선식품 새벽배송
쿠팡, 연휴 내내 평일 배송체제 운영
CJ온스타일 6일, 컬리 7일 빼고 배송
쓱닷컴·11번가도 배송 체제별 운영
29일 광주 북구 우산동 말바우시장에 추석 명절 제수용품을 구입 하려는 시민들로 붐비고 있다. 말바우시장은 지역 전통 재래시장으로 2, 4, 7, 9일 장이 열린다. 2025.9.29 광주 북구 제공
29일 광주 북구 우산동 말바우시장에 추석 명절 제수용품을 구입 하려는 시민들로 붐비고 있다. 말바우시장은 지역 전통 재래시장으로 2, 4, 7, 9일 장이 열린다. 2025.9.29 광주 북구 제공


추석 연휴를 포함해 3일부터 12일까지 최장 열흘간 이어지는 이번 연휴 기간에도 온라인 장보기와 배송은 계속된다.

네이버는 추석 연휴 스마트스토어 내 온라인 장보기 서비스 ‘컬리N마트’ 통해 신선식품 새벽배송을 제공한다. 추석 다음날인 7일을 제외하고는 전날 오후 11시까지 주문하면 연휴 기간에도 새벽배송으로 다음날 아침에 상품을 받을 수 있다. 추석 전 마지막 새벽배송을 원한다면 5일 오후 11시까지 주문하면 추석 당일인 6일에 받을 수 있다.

네이버 컬리N마트
네이버 컬리N마트


네이버 컬리N마트는 추석 선물세트, 명절 상차림 상품을 특가로 판매한다. 컬리 단독 상품 브랜드 ‘컬리스’의 1++ 한우 선물세트, 옥돔·갈치·민어굴비로 구성한 고급 수산물 세트 등 10만원대의 프리미엄 선물부터 오설록 쿠키, 하루 건강견과 등 1~2만원대의 실속형 선물세트 등이 있다.

CJ온스타일도 추석 당일(6일)을 제외하고는 3~12일 오늘도착·새벽도착·내일도착 등 ‘바로도착’ 빠른 배송 서비스를 제공한다. 구매 당일 도착하는 ‘오늘도착’은 최대 오후 1시(서울 권역 한정) 주문 건까지 유효하다.

추석 연휴에는 패션·뷰티·일반식품·건강식품 등 명절 인기 상품들을 집중 편성하고, 해외여행과 나들이 수요를 겨냥해 패션과 뷰티 방송에도 빠른 배송을 도입한다. CJ온스타일 모바일 앱의 가장 위에 배치된 ‘바로도착’ 전문관에서 추석 연휴 기간 빠른 배송이 가능한 상품을 한눈에 확인할 수 있다.

쿠팡·컬리도 추석 당일 배송 체제를 유지한다. 쿠팡은 연휴 기간 평일과 동일한 배송체제를 운영한다. 컬리는 추석 당일 정상 배송하고, 7일 하루만 배송을 중단한다.

서울 강남구 쿠팡CLS 본사 앞. 2025.8.4 연합뉴스
서울 강남구 쿠팡CLS 본사 앞. 2025.8.4 연합뉴스


SSG닷컴 쓱배송은 주간배송과 새벽배송으로 구분해 운영한다. 주간배송은 6일 추석 당일을 제외하고 정상 운영한다. 5일 오후 1~2시까지 주문하면 당일 배송받을 수 있다. 새벽 배송은 4일 밤 10~11시 이전 주문 시 다음날 오전 7시까지 배송된다. 6일은 새벽 배송을 운영하지 않으며, 5일 주문한 상품은 7일부터 배송된다.

11번가 ‘슈팅배송’은 수도권 지역을 대상으로 추석 당일을 제외하곤 연휴 기간에도 당일배송(오전 11시 이전 주문)을 정상 운영하며, 추석 당일에 주문한 건은 다음날인 7일 배송된다. 수도권 외 지역에서는 4~7일을 제외하고 자정까지 주문했을 때 다음날 배송된다.
신융아 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
