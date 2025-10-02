[속보] 코스피, 사상 처음 3500 돌파… 삼성전자·SK하이닉스 ‘쌍끌이’

이미지 확대 2일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 하고 있다. 코스피는 이날 전날 종가보다 69.65포인트(2.02%) 오른 3525.48에 개장했다. 2025.10.02 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 2일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 하고 있다. 코스피는 이날 전날 종가보다 69.65포인트(2.02%) 오른 3525.48에 개장했다. 2025.10.02 뉴시스

코스피가 사상 처음으로 3500선을 돌파했다.2일 오전 9시 5분 기준 코스피는 전날 종가보다 69.99포인트(2.03%) 오른 3525.82를 기록하고 있다. 코스피는 이날 3525.48로 거래를 시작했다.장 초반 코스피 상승은 시가총액 1, 2위인 삼성전자와 SK하이닉스가 이끌고 있다.오전 9시 5분 현재 SK하이닉스는 전날 종가보다 8.06% 상승한 38만 9000원에 거래되고 있다. 삼성전자도 4%대 급등해 ‘9만 전자’ 진입을 바라보고 있다.코스닥 지수는 이날 853.40로 거래를 시작한 뒤 오전 9시 5분 기준 전날보다 9.14포인트(1.08%) 상승한 854.48을 가리키고 있다.서울외환시장에서 원달러 환율은 전날 오후 3시 30분 종가 대비 0.7원 내린 1402.5원을 기록하고 있다.