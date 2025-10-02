한전산업개발, 북한이탈주민 지원 및 호국정신 계승 사회공헌 활동 전개

한전산업개발, 북한이탈주민 지원 및 호국정신 계승 사회공헌 활동 전개

입력 2025-10-02 09:05
수정 2025-10-02 09:09
9월 30일 열린 추석맞이 사회공헌활동에서 쌀 기부를 하고 있다. 왼쪽부터 이화선 홍보대사, 송홍곤 노조위원장, 이주태 남북하나재단 이사장 직무대행, 함흥규 한전산업개발 사장, 순영옥 겨레얼학교 지역아동센터장, 이성욱 홍보대사
9월 30일 열린 추석맞이 사회공헌활동에서 쌀 기부를 하고 있다. 왼쪽부터 이화선 홍보대사, 송홍곤 노조위원장, 이주태 남북하나재단 이사장 직무대행, 함흥규 한전산업개발 사장, 순영옥 겨레얼학교 지역아동센터장, 이성욱 홍보대사


한전산업개발(사장 함흥규, 이하 한전산업)은 지난 9월 30일과 10월 1일 이틀간 북한이탈주민의 안정적인 정착 지원과 호국정신 계승을 위한 사회공헌 활동을 실시했다고 29일 밝혔다.

한전산업은 약 3만 4천 명에 달하는 북한이탈주민의 사회통합 문제에 공감하며, 지난 7월 남북하나재단(이주태 이사장 직무대행)과 업무협약을 체결한 이후 채용설명회, 현장 견학, 직접 채용 등을 통해 실질적 지원을 이어오고 있다.

이러한 노력의 일환으로 9월 30일에는 임직원들이 북한이탈주민 가정과 함께 추석맞이 나눔 행사를 열고, 송편 빚기 체험과 함께 쌀 1톤을 기부했다. 남북하나재단 이주태 직무대행은 “북한이탈주민 자녀들이 건강하게 성장하여 통일 인재로 설 수 있도록 한전산업과 함께 나눔을 확산해 나가겠다”고 말했다.

10월 1일 열린 국립현충원 사회공헌활동에서 한전산업 ‘2050프렌즈’ 사회공헌 봉사단이 묘비 정화 활동을 하는 모습
10월 1일 열린 국립현충원 사회공헌활동에서 한전산업 '2050프렌즈' 사회공헌 봉사단이 묘비 정화 활동을 하는 모습


이어 10월 1일 국군의 날에는 사내 사회공헌 단체 ‘2050프렌즈’가 국립현충원을 방문해 묘역 정화 활동을 진행했다. 참가자들은 참배 후 묘비 청소와 환경 정화 활동을 펼치며 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생정신을 기렸다.



한편, 한전산업은 본사를 비롯해 전국 17개 사업장에서 사회공헌 봉사단을 운영하며 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 꾸준히 이어가고 있다. 함흥규 사장은 “북한이탈주민의 안정적인 정착을 돕고 국가에 헌신한 분들의 뜻을 이어 사회에 기여하는 것이 따뜻한 미래를 만들어가는 길”이라며, 기업의 사회적 책임 실천 의지를 강조했다.
온라인뉴스팀
위로