[서울데이터랩]플라즈마 밈코어 스토리 24시간 하락률 상위

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 플라즈마(XPL)는 24시간 동안 6.69% 하락하며 가장 큰 폭의 하락을 기록했다. 플라즈마의 현재가는 1328원이며, 시가총액은 약 2조 3915억 원이다. 플라즈마는 주로 데이터 전송과 보안을 강화하기 위한 기술적 솔루션을 제공하는 플랫폼으로 알려져 있다.밈코어(M)는 5.38% 하락하며 두 번째로 큰 하락률을 보였다. 현재 밈코어의 가격은 3136원이며, 시가총액은 약 3조 2602억 원에 달한다. 밈코어는 주로 다양한 밈과 연계된 디지털 자산을 지원하며, 사용자들에게 창의적인 콘텐츠 제작의 기회를 제공하는 플랫폼이다.스토리(IP) 역시 3.89% 하락하며 하락 종목 상위권에 이름을 올렸다. 스토리의 현재 가격은 1만 2361원이며, 시가총액은 약 3조 8741억 원이다. 스토리는 주로 지식재산권(IP)과 관련된 콘텐츠를 중심으로 한 플랫폼으로, 창작자와 소비자 간의 연결을 강화하는 데 중점을 두고 있다.한편, 아스터(ASTER)는 3.16% 하락했다. 아스터의 현재가는 2215원이며, 시가총액은 약 3조 6724억 원이다. 같은 시각, 이더파이(ETHFI)는 1.22% 하락하며 가격은 2000원, 시가총액은 약 1조 322억 원으로 나타났다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]