[서울데이터랩]플라즈마 밈코어 스토리 24시간 하락률 상위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]플라즈마 밈코어 스토리 24시간 하락률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-02 08:48
수정 2025-10-02 08:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 플라즈마(XPL)는 24시간 동안 6.69% 하락하며 가장 큰 폭의 하락을 기록했다. 플라즈마의 현재가는 1328원이며, 시가총액은 약 2조 3915억 원이다. 플라즈마는 주로 데이터 전송과 보안을 강화하기 위한 기술적 솔루션을 제공하는 플랫폼으로 알려져 있다.

밈코어(M)는 5.38% 하락하며 두 번째로 큰 하락률을 보였다. 현재 밈코어의 가격은 3136원이며, 시가총액은 약 3조 2602억 원에 달한다. 밈코어는 주로 다양한 밈과 연계된 디지털 자산을 지원하며, 사용자들에게 창의적인 콘텐츠 제작의 기회를 제공하는 플랫폼이다.

스토리(IP) 역시 3.89% 하락하며 하락 종목 상위권에 이름을 올렸다. 스토리의 현재 가격은 1만 2361원이며, 시가총액은 약 3조 8741억 원이다. 스토리는 주로 지식재산권(IP)과 관련된 콘텐츠를 중심으로 한 플랫폼으로, 창작자와 소비자 간의 연결을 강화하는 데 중점을 두고 있다.



한편, 아스터(ASTER)는 3.16% 하락했다. 아스터의 현재가는 2215원이며, 시가총액은 약 3조 6724억 원이다. 같은 시각, 이더파이(ETHFI)는 1.22% 하락하며 가격은 2000원, 시가총액은 약 1조 322억 원으로 나타났다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로