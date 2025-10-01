가스공사, AI 대전환위원회 가동…“경영 전반에 AI 도입”

방금 들어온 뉴스

가스공사, AI 대전환위원회 가동…“경영 전반에 AI 도입”

이주원 기자
입력 2025-10-01 17:39
수정 2025-10-01 17:39
최연혜 한국가스공사 사장
최연혜 한국가스공사 사장


한국가스공사는 경영 시스템에 인공지능(AI) 도입을 신속하게 추진하기 위해 경영관리부사장을 위원장으로 하는 ‘AI 대전환위원회’를 가동한다고 1일 밝혔다.

가스공사는 AI 대전환위원회를 통해 경영 전반에 AI를 도입한다는 계획이다. 우선 AI 기반 위험성 평가 및 사고 위험 분석 시스템을 구축해 산업 재해를 줄인다. 빅테이터 기반의 위험성 평가로 위험 요인을 식별하고, 작업 현장에 지능형 폐쇄회로(CC)TV를 운영해 위험 요소를 감시하는 시스템을 구축한다.

현재 산림청·기상청 등 9개 기관과 산불·폭우·지진 등 재난 경보를 자동으로 발령하는 시스템에도 AI를 활용한다. AI 기반 콜센터를 통해 복잡한 서류 신청 절차 없이 가스 요금 경감 대상자를 자동으로 선별해 지원한다.

최연혜 가스공사 사장은 “AI 대전환은 일하는 방식을 근본적으로 혁신하고 국민이 체감할 수 있도록 공공서비스를 획기적으로 제고하는 기회”라며 “공공 부문의 AI 대전환을 선도하고 필수적인 에너지를 안정적이고 경제적으로 공급하겠다”고 말했다.

세종 이주원 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로