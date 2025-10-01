[서울데이터랩]‘KS인더스트리’ 30.00% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

1일 오후 15시 40분 KS인더스트리(101000)(종목코드)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. KS인더스트리는 장 중 28,496,980주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 294원 오른 1,274원에 마감했다.한편 KS인더스트리의 PER은 -12.37로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -19.57%로 수익성이 낮다고 평가할 수 있다.이어 상승률 2위 한국피아이엠(448900)은 주가가 29.94% 폭등하며 종가 25,950원에 상승 마감했다. 상승률 3위 엔시트론(101400)의 주가는 406원으로 29.71% 폭등하며 부진했다. 상승률 4위 온코닉테라퓨틱스(476060)는 23.69% 급등하며 63,700원에 마감했다. 상승률 5위 심텍홀딩스(036710)는 18.55%의 상승세를 타고 종가 3,260원에 마감했다.6위 오로라(039830)는 종가 24,800원으로 16.98% 상승 마감했다. 7위 켐트로닉스(089010)는 종가 35,800원으로 15.30% 상승 마감했다. 8위 코데즈컴바인(047770)은 종가 2,155원으로 14.57% 상승 마감했다. 9위 티엘비(356860)는 종가 58,700원으로 13.98% 상승 마감했다. 10위 티이엠씨(425040)는 종가 10,500원으로 13.39% 상승 마감했다.이밖에도 코세스(089890) ▲13.10%, 기가비스(420770) ▲13.02%, 한스바이오메드(042520) ▲12.82%, 제이엔케이글로벌(126880) ▲12.20%, 엑세스바이오(950130) ▲11.65%, 비나텍(126340) ▲11.29%, 광무(029480) ▲10.71%, 나이벡(138610) ▲10.28%, 심텍(222800) ▲10.26%, 네오티스(085910) ▲10.06% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]