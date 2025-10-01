[서울데이터랩]명인제약 110.17% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

1일 오후 15시 35분 명인제약(317450)가 등락률 +110.17%로 상승률 1위로 마감했다. 명인제약은 장 중 5,559,491주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 63,900원 오른 121,900원에 마감했다.한편 명인제약의 ROE는 13.68%로 수익성이 양호한 수준이다.이어 상승률 2위 제이준코스메틱(025620)은 주가가 29.97% 상한가를 기록하며 종가 15,220원에 마감했다. 상승률 3위 대상홀딩스우(084695)의 주가는 16,830원으로 29.96% 폭등했다. 상승률 4위 다이나믹디자인(145210)은 29.95% 상승하며 998원에 마감했다. 상승률 5위 디아이(003160)는 23.58%의 상승세를 타고 종가 19,390원에 마감했다.6위 해성디에스(195870)는 종가 35,600원으로 15.58% 급등했다. 7위 SK디앤디(210980)는 종가 12,670원으로 13.23% 급등했다. 8위 한화엔진(082740)은 종가 49,550원으로 10.36% 상승했다. 9위 덕성우(004835)는 종가 7,730원으로 8.42% 상승했다. 10위 부산산업(011390)은 종가 87,800원으로 8.26% 상승했다.이밖에도 삼성양패키징 ▲7.64%, 태양금속우(004105) ▲7.28%, 사조씨푸드(014710) ▲7.19%, 이연제약(102460) ▲6.85% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]