[서울데이터랩]파마리서치(214450) -6.82% 급락 외국인비율 20.67% 거래량 126982주

방금 들어온 뉴스

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-01 13:33
수정 2025-10-01 13:33
코스닥 시가총액 상위 종목들이 다양한 움직임을 보이고 있다.

1일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 463,000원으로 전 거래일 대비 1.09% 상승하며 안정적인 흐름을 보이고 있다. 외국인비율은 13.45%이며 거래량은 95,775주로, PER은 262.47, ROE는 29.52를 기록하고 있다. 2위인 에코프로비엠(247540)은 113,300원으로 0.27% 상승했으며, 외국인비율은 11.86%, 거래량은 130,948주다. 이 종목의 PER은 -143.06, ROE는 -6.26으로 나타나고 있다.

3위 펩트론(087010)은 1.33% 하락한 296,000원으로 거래되고 있으며, 거래량은 73,101주다. 에코프로(086520)는 47,100원으로 0.74% 하락하며 213,229주의 거래량을 기록 중이다. 반면, 리가켐바이오(141080)는 5.77% 상승한 148,600원으로 거래되고 있으며, 거래량은 290,885주에 달하고 있다.



한편 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲1.94%, 코오롱티슈진(950160) ▼2.40%, 휴젤(145020) ▼0.99%, 케어젠(214370) ▲0.32%, 클래시스(214150) ▼2.18%, 보로노이(310210) ▲0.92%, 에스엠(041510) ▼0.62%, 실리콘투(257720) ▲2.73%, 이오테크닉스(039030) ▼0.21%, HPSP(403870) ▲0.89% 등의 성적을 기록하고 있다.

현재 코스닥 시장은 외국인 투자자들의 동향과 거래량에 따라 다양한 종목들이 상승세와 하락세를 번갈아 보이는 상황이다. 외국인비율이 높은 종목들은 대체로 안정적인 거래량을 보이며 등락을 나타내고 있다. 특히, 리가켐바이오와 에이비엘바이오(298380)는 높은 거래량과 함께 상승세를 유지하고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
