[서울데이터랩]엔시트론 27.16% 폭등…실시간 상승률 1위

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

1일 오전 9시 15분 엔시트론(101400)이 등락률 +27.16%로 상승률 1위를 차지했다. 엔시트론은 개장 직후 4,477,320주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 85원 오른 398원이다.한편 엔시트론의 PER은 -6.03으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 -4.64%로 수익성이 낮다고 볼 수 있다.이어 상승률 2위 애머릿지(900100)는 현재가 1,160원으로 주가가 23.67% 폭등하고 있다. 상승률 3위 KS인더스트리(101000)는 현재 1,191원으로 21.53% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 티엘비(356860)는 16.12% 급등하며 59,800원에 거래되고 있다. 상승률 5위 탑런토탈솔루션(336680)은 14.10%의 상승세를 타고 4,410원에 거래되고 있다.6위 코세스(089890)는 현재가 17,360원으로 12.00% 급등 중이다. 7위 비나텍(126340)은 현재가 53,300원으로 9.45% 상승 중이다. 8위 퀄리타스반도체(432720)는 현재가 15,360원으로 7.79% 상승 중이다. 9위 기가비스(420770)는 현재가 38,750원으로 7.34% 상승 중이다. 10위 아모센스(357580)는 현재가 8,940원으로 7.32% 상승 중이다.이밖에도 오로라(039830) ▲7.08%, 바이젠셀(308080) ▲6.84%, 심텍(222800) ▲6.53%, 파인테크닉스(106240) ▲6.39%, 한싹(430690) ▲6.31%, 심텍홀딩스(036710) ▲6.00%, 로킷헬스케어(376900) ▲5.95%, 싸이닉솔루션(234030) ▲5.88%, 코데즈컴바인(047770) ▲5.74%, 유니슨(018000) ▲5.65% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]