[서울데이터랩]플라즈마 아스터 이뮤터블엑스 24시간 하락률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-01 08:28
수정 2025-10-01 08:28
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 최근 24시간 동안 가상자산 시장에서 가장 큰 하락세를 보인 종목은 플라즈마(XPL)이다. 플라즈마는 16.76% 하락하며 현재가 1425원을 기록했다. 이 종목의 시가총액은 2조 5655억 원으로, 거래량은 3조 4339억 원에 달한다. 플라즈마는 최근의 하락세로 인해 시장에서 큰 주목을 받고 있다.

아스터(ASTER) 역시 24시간 동안 14.30% 하락했다. 현재 아스터의 가격은 2289원이며, 시가총액은 3조 7960억 원이다. 거래량은 1조 8509억 원으로 집계되고 있다. 아스터는 블록체인 플랫폼에서 다양한 스마트 계약을 지원하며, 그 활용도에 따라 시장의 반응이 엇갈린다.

이뮤터블엑스(IMX)는 9.16% 하락하며 현재 971원에 거래되고 있다. 이뮤터블엑스의 시가총액은 1조 8851억 원이며, 거래량은 768억 8093만 원이다. 이뮤터블엑스는 주로 NFT 거래를 위한 레이어 2 솔루션을 제공하는 블록체인 플랫폼으로, NFT 시장의 변동성에 민감하게 반응하고 있다.

맨틀(MNT)은 7.03% 하락했으며, 현재 가격은 2521원이다. 맨틀의 시가총액은 8조 2015억 원으로, 거래량은 4071억 3284만 원에 이른다. 이 종목은 주로 스마트 계약 플랫폼으로 활용되며, 최근의 하락세는 시장의 변동성에 따른 것으로 보인다.

니어프로토콜(NEAR)은 6.14% 하락하며 현재 가격 3690원에 거래되고 있다. 시가총액은 4조 6128억 원이며, 거래량은 3166억 338만 원이다. 니어프로토콜은 확장성과 탈중앙화에 중점을 둔 블록체인 플랫폼으로, 다양한 디앱(dApp) 개발이 가능하다.



한편, 펜들(PENDLE)은 5.37% 하락했다. 현재 가격은 6348원이며, 시가총액은 1조 763억 원이다. 같은 시각, 리도다오(LDO)는 5.31% 하락하여 현재 1542원에 거래되고 있다. 리도다오의 시가총액은 1조 3820억 원이다. 페치(FET)는 4.73% 하락하며 776원에 거래 중이며, 시가총액은 1조 8418억 원이다. 이더파이(ETHFI)는 4.09% 하락하여 2019원을 기록 중이고, 시가총액은 1조 415억 원이다. 월드코인(WLD)은 3.79% 하락하여 현재 1762원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
