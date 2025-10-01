[서울데이터랩]지캐시 모네로 팍스골드 1시간 상승률 상위

[서울데이터랩]지캐시 모네로 팍스골드 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-10-01 08:28
수정 2025-10-01 08:28
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 2023년 10월 24일 기준, 1시간 등락률 상위 종목들 중 지캐시가 가장 큰 상승세를 보이고 있다. 지캐시는 현재 10만 6653원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 14.49% 상승했다. 24시간 등락률은 8.79%로 상승세를 지속하여 단기적으로 투자자들의 관심을 받고 있다. 지캐시의 거래량은 3495억 7095만 원이며, 시가총액은 1조 7320억 원으로 시가총액 순위 72위를 기록하고 있다.

모네로 또한 긍정적인 상승세를 보이고 있다. 모네로는 현재 41만 2205원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.74% 상승했다. 24시간 동안 2.41% 상승하여 투자자들의 주목을 받고 있다. 모네로의 거래량은 1927억 323만 원이고, 시가총액은 7조 6038억 원으로 시가총액 순위 26위에 올라 있다.

팍스 골드는 현재 542만 3871원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 0.63%로 소폭 상승 중이다. 24시간 등락률은 0.64%로 안정적인 흐름을 보이고 있다. 팍스 골드의 거래량은 3431억 2782만 원이며, 시가총액은 1조 5912억 원으로 시가총액 순위 75위에 위치하고 있다.



한편, 테더 골드는 현재 540만 9362원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.62% 상승했다. 펌프는 현재 7.88원에 거래되며 1시간 동안 0.60% 상승했다. 비트겟토큰은 현재 7300원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.51% 상승했다. 도그위프햇은 현재 990원에 거래되며 1시간 동안 0.35% 상승했다. 아발란체는 현재 4만 1159원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.31% 상승했다. 솔라나는 현재 29만 2784원에 거래되며, 1시간 동안 0.25% 상승했다. 마지막으로 봉크는 현재 0.0264원에 거래되고 있으며, 1시간 동안 0.24% 상승했다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
