올리오, NMIXX(엔믹스)와 함께하는 25년 하반기 캠페인 티저 공개

쉽고 가볍게 붙이는 특허 기술을 가진 5초 노글루 속눈썹 제품과 마스카라처럼 발라 붙여 강력한 지속력을 보이는 펄스카라 제품으로 올리브영 온라인 입점과 함께 큰 인기를 끌었던 올리오(Ollio)가 오는 10월 1일 새로운 캠페인 런칭을 앞두고 공식 SNS 채널(인스타그램, 유튜브)을 통해 티저 콘텐츠를 공개했다.이번 하반기 캠페인 역시 상반기에 이어 인기 걸그룹 NMIXX와 함께 했다. 이번에는 ‘What’s Your OOTD? – Dear Your Day, Ollio Of The Day’라는 새로운 콘셉트를 선보였다. 짧은 티저 공개였지만, 소비자들에게 큰 화제가 되며 관심과 기대를 모으고 있다.캠페인을 준비한 올리오(Ollio)는 미국 뉴욕에 본사를 둔 키스 뷰티 그룹이 전문성과 기술력을 바탕으로 한국에 런칭한 브랜드로, 간편하게 완성하는 새로운 뷰티 루틴을 제안하고 있다. 특허 기술 기반의 5초 노글루 제품과 마스카라처럼 속눈썹 풀을 발라 붙이는 혁신적인 ‘펄스카라’ 속눈썹 제품이 올리브영 온라인에 입점한 후, 전체 카테고리 1위를 차지했을 만큼 큰 인기를 끌었던 바 있다.올리오 측은 “간편하게 완성하는 새로운 뷰티 루틴을 제안하는 브랜드로서, 이번 캠페인을 통해 더 많은 소비자들과 소통할 것”이라며 “본격적인 런칭은 10월 1일부터 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다”고 밝혔다.