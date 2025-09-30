올리오, NMIXX(엔믹스)와 함께하는 25년 하반기 캠페인 티저 공개

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

올리오, NMIXX(엔믹스)와 함께하는 25년 하반기 캠페인 티저 공개

입력 2025-09-30 14:32
수정 2025-09-30 14:32
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
NMIXX와 함께하는 ‘What’s Your OOTD?’ 캠페인, 10월 1일 본격 런칭
이미지 확대


쉽고 가볍게 붙이는 특허 기술을 가진 5초 노글루 속눈썹 제품과 마스카라처럼 발라 붙여 강력한 지속력을 보이는 펄스카라 제품으로 올리브영 온라인 입점과 함께 큰 인기를 끌었던 올리오(Ollio)가 오는 10월 1일 새로운 캠페인 런칭을 앞두고 공식 SNS 채널(인스타그램, 유튜브)을 통해 티저 콘텐츠를 공개했다.

이번 하반기 캠페인 역시 상반기에 이어 인기 걸그룹 NMIXX와 함께 했다. 이번에는 ‘What’s Your OOTD? – Dear Your Day, Ollio Of The Day’라는 새로운 콘셉트를 선보였다. 짧은 티저 공개였지만, 소비자들에게 큰 화제가 되며 관심과 기대를 모으고 있다.

캠페인을 준비한 올리오(Ollio)는 미국 뉴욕에 본사를 둔 키스 뷰티 그룹이 전문성과 기술력을 바탕으로 한국에 런칭한 브랜드로, 간편하게 완성하는 새로운 뷰티 루틴을 제안하고 있다. 특허 기술 기반의 5초 노글루 제품과 마스카라처럼 속눈썹 풀을 발라 붙이는 혁신적인 ‘펄스카라’ 속눈썹 제품이 올리브영 온라인에 입점한 후, 전체 카테고리 1위를 차지했을 만큼 큰 인기를 끌었던 바 있다.

올리오 측은 “간편하게 완성하는 새로운 뷰티 루틴을 제안하는 브랜드로서, 이번 캠페인을 통해 더 많은 소비자들과 소통할 것”이라며 “본격적인 런칭은 10월 1일부터 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다”고 밝혔다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로