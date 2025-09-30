[서울데이터랩]NAVER(035420) 1.82% 하락하며 급락세 보여

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

코스피 시가총액 상위 종목들이 대체로 엇갈린 주가 흐름을 보이고 있다.30일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 83,900원으로 전 거래일 대비 0.36% 하락세를 기록하고 있다. 이 종목은 외국인비율이 51.38%에 달하며, 거래량은 7,736,790주로 나타났다. PER은 18.74, ROE는 9.03을 기록하며 안정적인 재무 지표를 보이고 있다. 반도체 대장주 SK하이닉스(000660)는 349,500원으로 전 거래일 대비 0.14% 상승하며 거래량은 1,182,119주를 기록하고 있다. 외국인비율 55.48%, PER 8.82, ROE 31.06으로 강력한 재무 상태를 보여주고 있다.한화에어로스페이스(012450)는 5.81% 상승하며 현재가 1,120,500원에 거래되고 있으며 거래량은 163,382주로 나타났다. HD현대중공업(329180)은 4.17% 상승한 512,000원을 기록하고 있다. 하락한 종목으로는 삼성바이오로직스(207940)가 0.50% 하락하며 998,000원을 기록하고, KB금융(105560)은 0.78% 하락한 114,800원에 거래되고 있다.한편 시가총액 20위권 종목들은 셀트리온(068270) ▼2.18%, 기아(000270) ▲0.60%, 두산에너빌리티(034020) ▼1.11%, 신한지주(055550) ▲0.14%, 한화오션(042660) ▲2.90%, 삼성물산(028260) ▼2.13%, 삼성생명(032830) ▼1.03%, HD한국조선해양(009540) ▲2.88%, 현대모비스(012330) ▲0.51%, 카카오(035720) ▼0.33% 등의 성적을 기록하고 있다.전체 시장은 외국인 투자자들의 동향과 거래량에 따라 등락이 좌우되고 있는 모습이다. 외국인 비율이 높은 종목들이 대체로 안정적인 흐름을 보이며, 거래량이 많은 종목은 상승세를 기록하는 경향이 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]