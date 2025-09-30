[서울데이터랩]애머릿지 20.08% 급등…실시간 상승률 1위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]애머릿지 20.08% 급등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-30 09:43
수정 2025-09-30 09:43
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


30일 오전 9시 15분 애머릿지(900100)가 등락률 +20.08%로 상승률 1위를 차지했다. 애머릿지는 개장 직후 1,609,981주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 145원 오른 867원이다.

한편 애머릿지의 PER은 -2.43으로 나타나고 있으며, ROE는 -37.86%로 수익성이 낮은 편이다.

이어 상승률 2위 지투지바이오(456160)는 현재가 246,000원으로 주가가 18.27% 급등하고 있다. 상승률 3위 뉴로메카(348340)는 현재 29,750원으로 14.86% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 LK삼양(225190)은 13.05% 상승하며 1,915원에 거래되고 있다. 상승률 5위 KS인더스트리(101000)는 11.01%의 상승세를 타고 837원에 거래되고 있다.

6위 파두(440110)는 현재가 23,200원으로 9.69% 상승 중이다. 7위 아이씨티케이(456010)는 현재가 16,600원으로 9.50% 상승 중이다. 8위 바이오비쥬(489460)는 현재가 17,350원으로 9.46% 상승 중이다. 9위 파이오링크(170790)는 현재가 12,210원으로 9.21% 상승 중이다. 10위 AP시스템(265520)은 현재가 20,300원으로 8.67% 상승 중이다.



이밖에도 브이씨(365900) ▲7.79%, 대호특수강우(021045) ▲7.69%, LB세미콘(061970) ▲7.55%, 이브이첨단소재(131400) ▲7.13% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로