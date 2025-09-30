[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

오늘(9월 30일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 12.62%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 84,600원으로 전 거래일 대비 0.48% 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,464,165주를 기록했다.이어 NAVER(035420)가 검색비율 2위를 기록하며 0.73%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 1.72% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 카카오(035720)는 개장 초반부터 1.33%의 등락률로 상승 중이다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 0.95% 하락하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 우리기술투자(041190)는 등락률 4.61%로 상승세를 보이고 있다. 7위 한미약품(128940)은 1.88%의 등락률로 주가가 소폭 상승 중이다. 8위 한화오션(042660)은 0.47%의 등락률을 보이고 있다. 9위 알테오젠(196170)은 1.07% 하락하며 시동을 거는 모습이다. 10위 일동제약(249420)은 하락률 2.06%로 주가가 다소 하락하고 있다.이 밖에도 툴젠(199800) ▲5.25%, HJ중공업(097230) ▲4.63%, 현대로템(064350) ▲3.94%, 우리기술투자 ▲3.61%, SK하이닉스 ▲1.72%, 한미약품 ▲1.88%, 카카오 ▲1.33%, 레인보우로보틱스(277810) ▲0.16%, NAVER ▼0.73%, NHN KCP(060250) ▼1.86% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]