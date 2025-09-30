[서울데이터랩]밈코어 플라즈마 월드리버티파이낸셜토큰 하락률 상위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]밈코어 플라즈마 월드리버티파이낸셜토큰 하락률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-30 08:41
수정 2025-09-30 08:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 밈코어(M)의 24시간 하락률이 -27.44%로 가장 크게 떨어졌다. 현재 가격은 2393원이며, 시가총액은 약 2조 4882억 원에 이른다. 밈코어는 밈 기반의 디지털 자산으로, 주로 커뮤니티 중심의 활동을 강조한다.

플라즈마(XPL)는 24시간 동안 -13.61% 하락하여 두 번째로 높은 하락률을 기록했다. 플라즈마의 현재가는 1701원이며, 시가총액은 약 3조 634억 원이다. 플라즈마는 확장성과 보안을 동시에 제공하는 플랫폼으로 알려져 있으며, 특히 대량의 거래를 빠르게 처리할 수 있는 능력을 강조한다.

월드 리버티 파이낸셜 토큰(WLFI)은 24시간 동안 -5.85% 하락했다. 현재 가격은 285원이며, 시가총액은 7조 196억 원이다. 이 토큰은 금융 자유를 목표로 하며, 글로벌 금융 네트워크에서의 사용을 촉진하기 위한 용도로 설계되었다.

펌프(PUMP)의 경우 -5.64%의 하락률을 나타냈다. 현재 가격은 7.9원으로, 시가총액은 2조 7963억 원이다. 펌프는 다양한 디지털 자산에 대한 유동성을 제공하는 것을 목표로 하는 플랫폼이다.

이더파이(ETHFI)도 -5.27%의 하락률을 기록했다. 이더파이의 가격은 2100원이며, 시가총액은 1조 829억 원에 달한다. 이더파이는 이더리움 네트워크를 기반으로 하여 탈중앙화 금융(DeFi) 서비스를 제공하고자 하는 프로젝트이다.



한편, 스토리(IP)는 -5.05% 하락하여 1만 2250원에 거래되고 있으며, 시가총액은 3조 8375억 원이다. 이뮤터블엑스(IMX)는 -4.40% 하락하며 1066원에 거래되고 있다. 에테나(ENA)는 -3.76% 하락하여 798원의 가격을 기록했다. 스카이 프로토콜(SKY)은 -3.11% 하락하며 92원의 가격을 유지 중이다. 마지막으로, 플레어(FLR)는 -1.30% 하락하여 36원에 거래되고 있다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로