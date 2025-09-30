[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

29일(현지시간) 미국 주요 주가지수는 대체로 보합세를 보였다. 다우존스, 나스닥 종합, S&P 500 지수 모두 소폭 상승하며 주간 거래를 마감했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,316.07로 마감하며 68.78포인트(0.15%) 올랐다. 하루 거래량은 479,741천주로 집계됐으며, 시작가는 46,306.34, 최고가는 46,387.06, 최저가는 46,149.05를 기록했다.나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 22,591.15로 마무리하며 107.09포인트(0.48%) 상승했다. 하루 거래량은 1,656,667천주로 나타났고, 시작가는 22,605.30, 최고가는 22,704.90, 최저가는 22,536.06을 기록했다.S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,661.21로 마감하며 17.51포인트(0.26%) 올랐다. 거래량은 3,188,290천주였으며 시작가는 6,661.58, 최고가는 6,677.31, 최저가는 6,644.49를 기록했다.다우운송 지수는 15,770.40으로 마감하며 39.88포인트(0.25%) 상승했다. 나스닥 100 지수는 24,611.35로 마감하며 107.51포인트(0.44%) 올랐다. 필라델피아 반도체 지수는 6,315.11로 마무리하며 10.06포인트(0.16%) 상승했다.한편, 시카고옵션거래소(CBOE)에 상장된 VIX 지수는 16.12로 0.83포인트(5.43%) 상승했다. VIX 지수의 값이 20 미만인 경우는 일반적으로 안정적인 시장 환경으로 간주된다.