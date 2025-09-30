[서울데이터랩]에스피엑스6900·펌프·아스터, 1시간 상승률 상위

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]에스피엑스6900·펌프·아스터, 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-30 08:41
수정 2025-09-30 08:41
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 에스피엑스6900이 1시간 등락률 4.56%로 가장 높은 상승폭을 기록하며 주목받고 있다. 현재가는 1477원으로, 24시간 등락률은 9.46%를 기록했다. 거래량도 353억 8528만 원으로 활발한 거래가 이루어지고 있다.

펌프는 1시간 등락률 3.71%로 뒤를 잇고 있다. 현재가는 8.16원이며, 24시간 동안 12.32% 상승했다. 특히 거래량이 9119억 4222만 원에 달하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.

아스터는 1시간 등락률 3.50%로 상승세를 보이고 있다. 현재가는 2711원이며, 24시간 동안 6.39% 상승했다. 아스터의 24시간 거래량은 1조 7420억 원으로 높은 거래량을 기록하고 있다.



한편, 펏지 펭귄과 지캐시도 각각 1시간 등락률 3.15%를 기록하며 상승세를 나타냈다. 펏지 펭귄의 현재가는 40원, 지캐시의 현재가는 9만 7695원이다. 같은 시각, 카스파는 1시간 등락률 2.74%로 110원에 거래되고 있으며, 스토리는 2.43% 상승하며 1만 2868원에 거래되고 있다. 도그위프햇은 2.33% 상승하며 1024원에 거래되고 있고, 봉크는 2.25% 상승하며 0.0274원에 거래되고 있다. 마지막으로, 니어프로토콜은 2.17% 상승하며 3952원에 거래되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로