[서울데이터랩]지캐시 맨틀 리도다오 24시간 상승률 상위

[서울데이터랩]지캐시 맨틀 리도다오 24시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-30 08:41
수정 2025-09-30 08:41
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 지캐시(ZEC)가 24시간 동안 14.46% 상승하며 가장 큰 폭의 상승세를 기록했다. 지캐시는 현재 9만 7251원에 거래되고 있으며, 시가총액은 약 1조 5792억 원에 달한다. 지캐시는 익명성을 강조하는 가상자산으로, 최근 들어 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.

맨틀(MNT)도 눈에 띄는 상승세를 보였다. 24시간 동안 7.97% 상승하며 2707원에 거래되고 있는 맨틀은 시가총액이 8조 8077억 원에 이른다. 맨틀은 자체 블록체인 네트워크를 활용해 다양한 디앱(dApp)을 지원하며 탈중앙화된 환경을 제공하는 데 중점을 두고 있다.

리도다오(LDO)는 5.68% 상승하며 1623원에 거래되고 있다. 시가총액은 약 1조 4544억 원이다. 리도다오는 스테이킹 솔루션을 제공하는 플랫폼으로, 이더리움 2.0과 같은 다양한 네트워크에서 스테이킹을 지원하여 유동성을 높이는 데 기여하고 있다.

아발란체(AVAX) 또한 5.54% 상승해 4만 2873원에 거래 중이다. 시가총액은 약 18조 1042억 원이다. 아발란체는 높은 처리 속도와 확장성을 바탕으로 다양한 블록체인 프로젝트를 지원하며, 특히 DeFi(탈중앙화 금융) 분야에서의 활용도가 높다.

엠와이엑스 파이낸스(MYX)는 4.88% 상승하여 2만 2362원에 거래되고 있다. 시가총액은 4조 4079억 원이다. 엠와이엑스 파이낸스는 금융 서비스에 중점을 둔 플랫폼으로, 다양한 금융 상품과 서비스 제공을 목표로 한다.



한편, 에스피엑스6900(SPX)은 4.58% 상승한 1435원에 거래되며, 시가총액은 1조 3366억 원이다. 같은 시각, 이더리움(ETH)은 4.44% 상승해 592만 2980원에 거래되고 있으며, 시가총액은 714조 9229억 원에 이른다.

퀀트(QNT)는 3.66% 상승하며 14만 5513원에 거래되고 있다. 시가총액은 1조 7567억 원이다. 솔라나(SOL)는 3.51% 상승해 29만 9879원에 거래 중이며, 시가총액은 163조 239억 원이다. 에이브(AAVE)는 3.48% 상승하면서 39만 1684원에 거래되고 있으며, 시가총액은 5조 9726억 원에 이른다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
위로