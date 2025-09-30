고물가·취업난·비정규직 직격탄… 20대 청년에게 가장 가혹했다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

고물가·취업난·비정규직 직격탄… 20대 청년에게 가장 가혹했다

곽소영 기자
곽소영 기자
입력 2025-09-30 01:01
수정 2025-09-30 01:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

한경협, 세대별 소득 추이 분석

작년 월평균 실질소득 212만원
10년간 연평균 증가율 1.9% 불과
60대 이상 5.2% 상승해 가장 높아
이미지 확대


최근 10년 동안 20대 청년층이 느낀 실질소득 증가율이 제자리걸음이었던 것으로 나타났다. 고물가와 코로나19 팬데믹을 거치며 발생한 취업난, 비정규직 일자리 확대가 청년층에게 특히 직격탄이 됐다는 분석이다.

한국경제인협회(한경협)는 29일 내놓은 ‘2014∼2024년 세대별 실질소득 추이 분석’ 보고서에서 20대 청년층의 월평균 실질소득이 2014년 176만 4000원에서 지난해 212만 3000원으로 조사됐다고 밝혔다. 이를 10년 동안의 연평균 증가율로 치환하면 1.9%로, 전 세대 중 가장 낮았다. 이어 40대(2.1%), 50대(2.2%), 30대(3.1%), 60대 이상(5.2%) 순으로 낮았다.

실질소득의 증가 폭 자체도 최근일수록 둔화하는 모습을 보였다. 앞선 5년인 2014~2019년의 20대 실질소득 증가율은 2.6%였지만, 최근 5년인 2019~2024년의 연평균 증가율은 1.1%에 불과했다. 코로나19 팬데믹 기간을 거치면서 전 세대에서 증가율이 반감됐으나, 20대는 앞선 5년과 최근 5년 모두 전 연령대에서 꼴찌를 기록한 것으로 나타났다.

한경협은 우선 비정규직 등 청년 고용의 질 악화가 근로소득을 제약했기 때문이라고 분석했다. 10년 동안 20대의 근로소득 연평균 증가율은 3.6%로 모든 세대를 통틀어 가장 낮았다. 20대 고용률은 57.4%에서 61.0%로 3.6% 포인트 늘어났지만 비정규직 비율이 32.0%에서 43.1%로 11.1% 포인트 증가하면서 청년 일자리가 양적으로만 늘었을 뿐, 질적 개선으로 이어지진 않았다.

체감물가 상승도 주요 원인으로 꼽혔다. 가처분소득과 체감물가를 5년씩 나눠 분석한 결과 20대의 명목 가처분소득 증가율은 앞선 5년 연 3.8%에서 최근 5년 4.0%로 0.2% 포인트 상승하는 데 그친 반면, 체감물가 상승률은 1.1%에서 2.8%로 급격히 증가했다. 물가가 가파르게 오르며 청년층의 명목 가처분소득 상승분을 상쇄해 청년층 실질소득의 발목을 잡은 셈이다.
곽소영 기자
2025-09-30 18면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로