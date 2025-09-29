TKG휴켐스, 19년 연속 무분규 노사협상 타결

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

TKG휴켐스, 19년 연속 무분규 노사협상 타결

류지홍 기자
류지홍 기자
입력 2025-09-29 19:10
수정 2025-09-29 19:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

석유화학산업 침체와 노사 갈등 고조 속 노사 상생 전통 이어

이미지 확대
TKG휴켐스 여수공장 전경
TKG휴켐스 여수공장 전경


TKG그룹 화학 계열사 TKG휴켐스가 19년 연속 무분규로 협상을 타결했다.

TKG휴켐스 김우찬 사장과 김효성 노조위원장은 29일 여수공장 대회의실에서 열린 임단협 조인식에서 올해 임금과 단체협상 합의서에 서명했다.

지난 2007년 이후 연속해서 무분규로 노사 협상을 타결해 온 TKG휴켐스는 이번 무분규 타결로 19년 연속 상생의 노사문화 전통을 이어가게 됐다.

TKG휴켐스는 지난 2012년 노사문화 대상 대통령상을 받는 등 협력적 노사관계의 모범 사례로 꼽혀온 회사다.

최근 화학산업 전반의 침체와 더불어 노사 갈등이 고조되는 상황에서 TKG휴켐스의 무분규 협상 타결은 그 의미가 크다.

TKG휴켐스 노사는 “오늘 이 뜻깊은 타결의 자리가 미래를 향해 힘차게 나아가는 새로운 출발점이 되기를 기대하며 앞으로도 TKG휴켐스가 더 크게 도약할 수 있도록 상생의 노사문화를 이어 나가는데 함께 하자”고 다짐했다.

TKG휴켐스는 안정된 노사문화를 기반으로 신규 공장 증설 등 기존 사업을 강화하는 한편 반도체 소재 기업인 제이엘켐 인수를 통해 신규 사업 진출을 추진하고 있다.
여수 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로