제올라이트 적용한 프리미엄 냉장고 용기 ‘싱싱프레시’ 런칭 6시간 만에 1만세트 완판

주방용품 브랜드 ‘이지앤프리’가 신제품 ‘싱싱프레시’를 출시하며 프리미엄 냉장고 정리용기 시장에서 뜨거운 관심과 효평을 받고 있다.신제품 ‘싱싱프레시’는 제올라이트 소재를 적용해 식재료의 수분과 냄새를 흡착하는 기능성을 갖춘 것이 특징이다. 특히 채소와 과일처럼 습기에 민감한 식재료의 신선도를 오래 유지할 수 있어 식품&식자재 관리에 최적화된 제품으로 평가받고 있다.두가지 색상과 다양한 사이즈로 소비자의 주방 환경에 맞게 유연한 활용이 가능하다. 채반이 포함된 실용적인 구성은 세척보관이 필요한 식재료를 요래 보관해야 하는 현대 가정의 니즈를 충실히 반영했다.9월 2일 GS홈쇼핑을 통해 처음 공개된 ‘싱싱프레시’는 방송 시작 6시간 만에 초도 물량 1만 개 완판이라는 놀라운 성과를 거두며 1억 원 규모의 매출을 달성했다. 이지앤프리는 오는 10월 29일 오전 10시 GS홈쇼핑 라이브 방송에서 추가 프로모션을 준비하고 있다.브랜드 측은 “‘싱싱프레시’의 성공은 제품 기획 단계부터 소비자의 니즈를 철저히 반영한 결과”라며, “기능성과 디자인을 모두 충족하는 프리미엄 주방용품을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.이지앤프리는 오는 10월 중 ‘헬시올라잇’을 포함한 키친웨어 솔루션 라인을 연이어 런칭하며, 주방 생활의 혁신을 이어간다는 방침이다.