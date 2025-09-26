한국수력원자력, ‘탄소중립 실현을 위한 계속운전 이미지 공모전’ 개최

이미지 확대 사진=한국수력원자력 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진=한국수력원자력 제공

한국수력원자력(이하 한수원)이 원전 계속운전 사업의 필요성과 비전을 국민에게 알리기 위해 ‘탄소중립 실현을 위한 계속운전 사업 홍보 이미지 공모전’을 개최한다. 이번 공모전은 2030 국가온실가스 감축목표(NDC) 달성을 위한 계속운전, 에너지 안보 확립 및 국가에너지 자원으로서 기여할 수 있는 계속운전의 의미를 국민이 쉽게 이해할 수 있도록 기획됐다.공모 주제는 계속운전의 ▲2030 국가온실가스 감축목표(NDC) 달성을 위한 에너지원 ▲에너지 안보 확립 ▲국가에너지 자원의 효율적 활용 등으로 계속운전을 표현하는 것이다. 참신한 슬로건을 포함한 작품은 가점을 받을 수 있다. ‘지구와 모두를 위한 최선의 선택, 계속운전’, ‘탄소중립을 위한 첫걸음, 계속운전이 함께합니다’와 같은 예시 문구도 활용 가능하다.디자인은 반드시 순수 창작물이어야 하며, 옥외 매체 광고 활용을 고려해야 한다. 단순히 사명·CI나 미래 배경 이미지만을 활용한 포스터는 지양된다. 참가 자격은 대한민국 국민 누구나 가능하며, 개인 또는 최대 3인 이내 팀 단위로 응모할 수 있다. 팀으로 참여할 경우 상금은 대표자 명의로 지급된다.접수 기간은 9월 22일부터 10월 22일까지다. 결과 발표는 11월 초 예정돼 있다. 총상금은 900만원 규모로, 대상 1점에 500만원, 우수상 2점에 각 100만원, 장려상 4점에 각 50만원이 수여된다. 출품 규격은 A2 사이즈(420㎜×594㎜), 해상도 300dpi 이상의 JPG 파일이다. 수상자는 수정 가능한 원본파일(AI, PSD)을 제출해야 한다.응모작은 반드시 창작물이어야 하며, 저작권 침해나 법적 문제가 발생할 경우 모든 책임은 응모자에게 있다. 입상작의 저작재산권과 2차 저작물 작성권은 주최 측에 귀속된다. 수상작은 홍보 캠페인, SNS 콘텐츠, 전시 행사 등에 활용될 수 있으며, 생성형 AI로 제작된 작품은 심사 대상에서 제외된다.공모전 관련 문의는 라우드소싱 사이트 내 게시판을 통해 가능하다. 한수원은 이번 공모전을 통해 국민의 창의적 아이디어를 발굴하고, 계속운전 사업에 대한 이해와 공감대를 넓혀 나갈 계획이다.한수원 관계자는 “계속운전 사업은 국가 온실가스 감축목표 달성과 에너지 안보 확립 및 국가에너지 자원의 효율적 활용에 중요한 역할을 한다”며 “다양한 아이디어가 모여 의미 있는 결과로 이어지기를 기대한다”고 말했다.