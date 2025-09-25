신라호텔, 결혼식 취소 고객 ‘예식비’ 전액 지원

그랜드하얏트 서울 예약 중단 확인

국가 행사를 이유로 11월 초 열릴 일부 결혼식을 일방적으로 취소했던 서울신라호텔이 해당 고객들에게 예식 비용 전액을 지원하기로 방침을 정했다. 다음달 말 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 관계자를 수용하기 위해 내린 조처가 아니냐는 추측이 나왔는데, 이 기간 그랜드하얏트 서울도 객실 예약을 중단한 것으로 확인됐다.24일 호텔업계에 따르면 최근 호텔신라는 11월 초 서울 중구 서울신라호텔에서 국가 행사가 열린다면서 일부 예식 일정을 취소하고 일정 변경을 안내했다. 호텔 측은 고객이 원하는 날짜로 예식을 옮기고 식대·시설 이용료 등 예식비 전액을 지원하기로 했다.호텔신라는 예식을 일방적으로 취소된 사실이 알려지면서 논란이 됐다. 예식을 코앞에 둔 상황에서 새 예식장을 잡기가 쉽지 않기 때문이다. 이례적인 조처를 두고 업계에서는 APEC 정상회의 때문이란 추측이 나왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석 등이 참석하는 행사 전후로 여러 정상회담이 열린다면 관계자들을 수용할 서울 내 숙소가 필요하기 때문이다.서울 용산구 그랜드하얏트 서울은 다음달 29일부터 11월 3일까지 예약이 중단된 것으로 나타났다. 그동안 역대 미국 대통령들은 방한 시 이 호텔에 묵었다. 도널드 트럼프 대통령 방한 예정 기간인 만큼 미국 측 관계자들의 서울 숙소로 사용할 가능성이 거론된다.