국토부, 현대차·기아 등 8개 차종 10만 7747대 리콜

방금 들어온 뉴스

국토부, 현대차·기아 등 8개 차종 10만 7747대 리콜

이주원 기자
입력 2025-09-24 17:20
수정 2025-09-24 17:20
국토교통부는 현대자동차, 기아, 르노코리아, 포드세일즈서비스코리아, 볼보트럭코리아에서 제작·수입·판매한 8개 차종 10만 7747대에서 제작결함이 발견돼 자발적으로 시정조치(리콜)를 한다고 24일 밝혔다.

현대 포터2 6만 934대와 기아 봉고3 3만 3990대는 엔진 구동벨트 장력 조절장치의 설계 오류로 구동벨트가 이탈돼 조향장치가 제대로 작동하지 않을 가능성이 있어 25일부터 시정조치에 들어간다.

르노 XM3 등 2개 차종 8562대는 연료공급 펌프 소프트웨어 오류로 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 발견돼 25일부터 시정조치를 한다.

포드 MKX 2680대는 후방 보조제동등 커버 접착 불량으로 주행 중 커버가 분리될 가능성이 지적돼 오는 30일부터 리콜을 한다.

볼보 FH트랙터 등 3개 차종 1581대는 제어 소프트웨어 오류로 가변 축 조종장치가 오작동하는 기준 부적합 사항이 나타나 지난 19일부터 시정조치를 진행하고 있다.
세종 이주원 기자
